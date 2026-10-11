Domingo, 11 de octubre de 2026

Redacción deportes. De las semifinales de la Copa Sudamericana de 2025 solo queda Atlético Mineiro en la versión de la misma instancia en 2026 que comenzará esta semana con dos representantes brasileños, un argentino y otro uruguayo. Por Hernán Bahos Ruiz

Redacción deportes. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton en el Gran Premio de Singapur, 17ª cita del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito urbano Marina Bay (12.00 GMT).

Redacción deportes. Los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) en MotoGP, Izan Guevara (Boscoscuro) en Moto2 y Brian Uriarte (KTM) en Moto3 saldrán este domingo en primera posición en el Gran Premio de Indonesia de motociclismo, decimoséptima prueba del calendario, tras lograr el sábado las 'pole position' en sus respectivas categorías en la pista de Mandalika.

Shanghái (China). El Alemán Alexander Zverev, primer favorito, se enfrenta en la tercera ronda del torneo de Shanghái (China) al francés Quentin Halys y el español Alejandro Davidovich al estadounidense Frances Tiafoe, séptimo cabeza de serie.

Pekín. La rusa Mirra Andreeva, cuarta favorita, persigue su cuarto título de la temporada en la final del torneo de Pekín ante la china Zheng Qinwen, que no gana en el circuito desde 2024 en Tokio y que en el único precedente entre ambas salió victoriosa.

Redacción deportes. El ugandés Jacob Kiplimo y la etíope Hawi Feysa, ganadores del maratón de Chicago en 2025, regresan a la ciudad estadounidense con el objetivo de volver a repetir el domingo victoria en uno de los 'majors' más prestigiosos, que contará con la participación de mas de 55.000 corredores.

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- Maratón de Chicago (Estados Unidos).

- Gran Premio de Singapur, 17ª cita del Mundial de F1, en el circuito urbano Marina Bay (12.00 GMT). (FOTO)

- España. Liga Endesa. 3ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Obradoiro-iLERNA Lleida y Real Madrid-Baxi Manresa (12.00), UCAM Murcia-La Laguna Tenerife (12.30), Kosner Baskonia-Asisa Joventut (17.00), Surne Bilbao Basket-Recoletas San Pablo Burgos (18.00) y Barça-Valencia Basket (19.00).

- Casi medio siglo después, Roma vuelve a vivir un derbi de baloncesto en la Serie A. Los dos nuevos clubes, Maxima Roma y BC Roma, se enfrentan este domingo en un duelo histórico para la capital italiana.

- Pretemporada NBA: Dallas Mavericks-Houston Rockets en Macao (China). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 8ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Elche-Celta (14:00), Real Sociedad-Deportivo (16.15), Betis-Osacuna (18:30) y Racing-Valencia (21:00).

- Inglaterra (-2 GMT). Crystal Palace-Nottingham Forest (15:00), Hull City-Everton (15:00), Liverpool-Manchester City (FOTO) (17:30)

- Alemania (-2 GMT). Colonia-Borussia Monchengladbach (15.30), Friburgo-Schalke (17.30).

- Italia (FOTO)(-2 GMT): Como-Roma (12.30), Lazio-Monza, Lecce-Bolonia (15.00), Sassuolo-Milan (18.00), Cagliari-Juventus (20.45).

- Francia (-2 GMT): Niza-Estrasburgo (15.00), Stade Rennais-Auxerre (17.15) y Troyes-Marsella (20.45)

- Portugal (-2 GMT): Benfica-Vitoria Guimaraes (19.00).

- Libertadores (Panorámica) . El Estudiantes de La Plata argentino intentará mantener la opción de acabar con la hegemonía brasileña que levanta el trofeo de campeón de la Copa Libertadores de manera consecutiva desde 2019. Es el único club de otro país en las semifinales de la competición, que se inician la próxima semana. Por Luis Alejandro Amaya E.

- Sudamericana (Panorámica). De las semifinales de la Copa Sudamericana de 2025 solo queda Atlético Mineiro en la versión de la misma instancia en 2026 que comenzará esta semana con dos representantes brasileños, un argentino y otro uruguayo. Por Hernán Bahos Ruiz

- Las selecciones femeninas de fútbol de Chile y Bolivia juegan en Santiago el primero de dos partidos amistosos (21.00 GMT)

- Las selecciones femeninas de El Salvador y Paraguay juegan en el estadio Cuscatlán de San Salvador su segundo partido amistoso (01.00 GMT del martes).

- Continúa la duodécima jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos San Lorenzo-Deportivo Riestra, Rosario Central-Independiente Rivadavia, Platense-Argentinos Juniors, Racing Club-Belgrano, Talleres-Independiente

- El Pachuca recibe a Necaxa; el campeón Cruz Azul visita al Pumas UNAM y Santos Laguna al San Luis, en el cierre de la undécima jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- Finaliza la novena fecha del torneo hondureño Apertura con los partidos Estrella Roja-Real España y Olancho-Independiente. (FOTO)

- Comentario de la décima jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el viernes 9 y el domingo 11 de octubre.

- DP World Tour. Abierto de España, en el Club de Campo Villa de Madrid. Información de Carlos Pérez Gil. (FOTO)

- PGA Tour. Baycurrent Classic, en Yokohama (Japón).

- Gran Premio de Indonesia, 17ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Mandalika (-2 GMT). Moto3 a las 04.00 GMT, Moto2 a las 05.15 GMT y MotoGP a las 07.00 GMT. (FOTO)

- Mundial Superbike. Prueba de Portugal, en el circuito de Estoril. Segunda carrera (14.30 GMT).

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Pekín (hasta 11). (FOTO)

Redacción EFE Deportes