El escocés Grant Forrest conquista el Abierto de España en un emocionante final

Forrest, 33 años y 296 en la clasificación mundial, se impuso con un total de -14, con un golpe sobre Chacarra y Perez, después de haber ocupado el liderato desde la primera jornada en el Real Club de Campo Villa de Madrid.

Además de sumar su victoria más relevante en su trayectoria, se asegura una plaza para jugar el Masters de Augusta y el Abierto Británico el próximo año con el premio extra que concedía el abierto español.

La jornada final estuvo cargada de emoción durante todo su desarrollo, con hasta seis jugadores que en algún momento estuvieron en cabeza, después de que los desaciertos primaran y ninguno lograse abrir brecha en la tabla.

Forrest llegó a estar fuera de la liza después de cometer cuatro ′bogeys’ en los primeros once hoyos, pero dos ′birdies’ en el 13 y el 14 le devolvieron a la cabeza.

La incertidumbre hizo que el desenlace se prolongara al hoyo 18, con Forrest y Pérez sobre el tapete y Chacarra esperando en el campo de prácticas a que hubiera desempate.

El francés, de bisabuelos españoles, golpeó el primero el tiro definitivo y no embocó, al contrario que el escocés, que anotó el ′birdie’ para embolsarse el cheque de 637.500 dólares, (unos 568.000 euros).

A pesar de tener un par de títulos, conseguidos ambos en Escocia el pasado año, el de Livingston no entraba en las quinielas para ganar el torneo, pero su regularidad desde la jornada inaugural le premió con la victoria y el billete para los dos ′majors’ del próximo año.

Es la quinta vez que un escocés gana el Abierto de España y el primero desde 1994, cuando se lo adjudicó el legendario Colin Montgomerie.

Chacarra, de 26 años y el jugador español más en forma en esta temporada, estuvo cerca de firmar una remontada heroica después de afrontar la última ronda a cinco golpes de la cabeza y limitado físicamente por la rotura de un dedo del pie derecho que arrastró durante toda la semana.

Gracias a un comienzo fulgurante, el madrileño avanzó posiciones y en el hoyo 8, tras un ´eagle' y el cuarto 'birdie', se encaramó al liderato, lo que alimentó sus esperanzas de lograr su tercer título de la campaña, tras los de Países Bajos e Italia

En los siguientes hoyos, Chacarra se dio un respiro hasta que en el 17, tras enviar la bola al búnker, cerró el hoyo con un ′bogey’ que le dejaba en una situación muy comprometida.

En el último, salió a por todas y remató con un ′birdie’ esperanzador que le devolvía a la cabeza a la espera de que acabaran sus oponentes, aunque Forrest no dio pie a estirar el torneo.

A pesar de adjudicarse el primer Abierto de España, Chacarra sobrepasa a norirlandés Rory McIlroy en el segundo puesto del ránking europeo, la ′Race to Dubai’, y se queda a un paso del líder, el estadounidense Patrick Reed, quien no pasó el corte en Madrid.