El japonés Tomoyuki bate el récord del mundo de 400 estilos en piscina corta

Tomoyuki, de 21 años, nadó la prueba en un tiempo de 3:54.33, con el que superó la plusmarca que poseía su compatriota Daiya Seto de 3:54.81 que logró el 20 de diciembre de 2019 en Las Vegas durante la Liga Internacional de natación.

El japonés logró parciales de 53.62 en mariposa, 59.84 en espalda, 1:05.21 en braza y 55.66 en estilo libre.