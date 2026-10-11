Magnus Bak, campeón del mundo de gravel al esprint

Bak firmó en meta un tiempo de 4h09:05 en una carrera en la que dedicó parte de sus esfuerzos en apoyar al líder de su selección, Mads Würtz Schmidt, que también llegó con opciones a esos metros finales en los que se decidió la prueba y en los que fue el más rápido por delante de su compatriota y del belga Vermeersch Florian, que se llevó la plata, y el británico Swift Connor, bronce.

El campeón danés, de 30 años, completa con este triunfo en los Mundiales de Nannup una buena temporada en la que ganó la Gravel Grit ’n Grind, en Halmstad (Suecia) y fue tercero en Megre Gravel, en Lituania, y en Gravel Weekend, en Letonia, correspondientes a las Series Mundiales de la UCI. Además concluyó cuarto en Sea Otter y sexto en The Traka 200, en Girona, dos pruebas en las que se midió con los mejores especialistas de gravel.