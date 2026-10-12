Ciclista austríaca Cavallar critica un control de dopaje justo el día que murió su madre

La prueba se realizó en una habitación contigua a aquella en la que había estado su madre poco antes, reveló la corredora del equipo SD Worx-Protime en su cuenta de Instagram.

Debido a "razones personales y familiares", la especialista en montaña, de 25 años, puso fin anticipadamente a su temporada durante el Tour de Francia en agosto.

"Perder a mi madre en septiembre ha cambiado por completo mi forma de ver la vida", escribió Cavallar en inglés.

"Lo que hizo que esta experiencia fuera aún más difícil fue tener que someterme a un control antidopaje en mi propia casa pocas horas después de la muerte de mi madre, en la habitación contigua a aquella en la que ella se encontraba", agregó.

Someterse a un control en esas circunstancias fue "increíblemente doloroso", destacó la deportista, que en el año 2024 se cambió del remo al ciclismo.

Según Cavallar, el control estaba "totalmente fuera de lugar" y una "falta de respeto" hacia su familia.

"Esto demuestra lo fácil que es olvidar que detrás de cada deportista hay una persona, con una vida, una familia y sentimientos que no desaparecen simplemente porque lo exijan las obligaciones del deporte profesional", afirmó.

En ese sentido, Cavallar defendió la importancia de la empatía y no olvidar nunca "la humanidad, la compasión y el respeto".