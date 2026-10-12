El italiano Giulio Ciccone ficha por el Pinarello Q36.5

Ciccone, nacido en Chieti (Abruzzo) hace 31 años, ha firmado un contrato de tres años que comienza el 1 de enero de 2027 y acaba a finales de 2029.

Ciccone llevaba ocho años en la estructura del equipo (Trek Segafredo y Lidl Trek), en el que ha acabado siendo uno de los líderes y con el que, entre otros logros, este año fue tercero en el Giro de Lombardía, ganó la clasificación de la montaña en el Giro de Italia, en el que concluyó vigésimo, y con anterioridad venció pruebas como la Clásica de San Sebastián o el Trofeo Laigueglia, así como tiene tres etapas del Giro.

"Después de ocho años en el mismo equipo, esta es una decisión importante, pero una que realmente quería tomar. Siento que todavía tengo mucho que aportar y necesitaba un nuevo reto, una motivación renovada y un entorno donde pudiera sentirme como en casa", afirmó el italiano.

"Desde nuestra primera reunión, sentí algo diferente. No se trataba sólo de números, resultados o discusiones técnicas. Sentí verdadera confianza y aprecio, y que las personas detrás de este proyecto realmente me querían aquí. Para mí, el lado humano de un equipo es lo primero. Me guío por el corazón, y la gente que me rodea es la que me da energía", aseguró.

Ciccone se mostró "igualmente impresionado" por los aspectos técnicos: "La atención al detalle, el equipamiento, la tecnología y la ambición por seguir mejorando realmente destacaron. Soy muy exigente con mi bicicleta, y pude ver de inmediato el cuidado que se dedica a cada aspecto del rendimiento".

El de Chieti ahora competirá junto a Tom Pidcock, de quien dijo que siempre lo ha "admirado, no sólo por su talento, sino porque es un corredor que piensa diferente y no tiene miedo de hacer las cosas a su manera"

Douglas Ryder, director del equipo, comentó que "Giulio es un corredor que aporta algo que no se puede fabricar: carácter, instinto y una auténtica pasión por las carreras. Ha pasado años demostrando su valía frente a los mejores, y lo que me entusiasma es que aún conserva la ambición de superarse".

"Con Giulio, ganamos a un ganador contrastado, un líder experimentado y alguien que puede marcar la diferencia cuando las carreras se vuelven selectivas", afirmó Ryder, quien expuso que están creando "un equipo donde la experiencia, el talento y la innovación se combinan", en el que "Giulio es una pieza clave de ese futuro".