Lunes, 12 de octubre de 2026

Valencia (España). El Sevilla, uno de los tres mejores visitantes de la presente temporada de LaLiga EA Sports española de fútbol hasta el momento, visita este lunes Valencia para medirse a un Levante que llega con la necesidad de ganar después de tres jornadas sin hacerlo para no caer a puestos de descenso.

Shanghái (China). El español Carlos Alcaraz, segundo favorito, se enfrenta este lunes al belga Zizou Bergs en la tercera ronda del Masters 1.000 de Shanghái, mientras que el ruso Daniil Medvedev, quinto cabeza de serie, se mide al checo Dalibor Svrcina.

San Salvador. Las selecciones femeninas de El Salvador y Paraguay juegan en el estadio Cuscatlán de San Salvador su segundo partido amistoso después de que el cuadro guaraní se impusiera con autoridad en el primer enfrentamiento por 1-5.

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- Copa Sudamericana. Previa del partido de ida de las semifinales Boca Juniors (ARG)-Vasco (BRA).

- España. LaLiga EA Sports. 8ª jornada (FOTO): Levante-Sevilla (19:00 GMT).

- Liga de Campeones. Previas de los partidos de la segunda jornada Atlético de Madrid-Mánchester United, Galatasaray-Barcelona y Villarreal-Nápoles.

- Inglaterra. 6ª jornada: Coventry-Newcastle (19.00 GMT).

- Italia: Atalanta-Venecia (18.30), Torino-Udinese (18.45 GMT).

- Análisis del Gran Premio de Indonesia.

- Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay (hasta 18).

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

Redacción EFE Deportes