Martes, 13 de octubre de 2026

. Además, previa del duelo de ida de la segunda semifinal, entre el Atlético Mineiro brasileño y el Montevideo City Torque.

Río de Janeiro. El Fluminense y el Palmeiras, ambos brasileños, apuran este martes su preparación para el encuentro de ida de las semifinales de la edición 67 de la Copa Libertadores que les enfrenta el miércoles en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Estambul/Madrid/Villarreal. El Barcelona defiende su magnífica racha en este inicio de temporada en el campo del Galatasaray, en partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones, en tanto que el Atlético de Madrid y el Villarreal, derrotados en el primer encuentro, tratan de lograr su primera victoria como locales en el Metropolitano y La Cerámica ante el Manchester United y el Nápoles, respectivamente.

. También se juegan los partidos Lens-Sporting de Portugal, Sabah-Slavia Praga, Arsenal-Lille, Inter-Brujas, RB Leipzig-PSV Eindhoven y Viking-Bayern Múnich.

Shanghái (China). El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, se enfrenta al kazajo Aleksandr Bublik, decimonoveno favorito, en los octavos de final del Masters 1.000 de Shanghai. Además, el australiano Alex de Miñaur se ve las caras con el ruso Karen Khachanov, el francés Arthur Gea con el checo Jakub Mensik y el español Alejandro Davidovich con el polaco Hubert Hurkacz.

Asunción. La quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay conjugan la experiencia de campeonas consagradas como la referente de la selección femenina de hockey patines de España Aina Florenza o la colombiana Gabriela Rueda, oro en patinaje de velocidad, con el talento de jóvenes promesas como la japonesa Mizuho Hasegawa o la brasileña Nicolly Candeu. Por Nina Osorio.

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- Euroliga. 5ª jornada: Barça-Maccabi Tel Aviv (FOTO), Baskonia-Dubai (FOTO) y Olimpia Milán-Real Madrid (18.30 GMT) y Valencia Basket-Olympiacos (FOTO) (19.00).

- Eneco Tour, en Países Bajos (hasta 18).

- Copa Sudamericana. Semifinales, ida: Boca Juniors (ARG)-Vasco (BRA) (00.30 GMT del miércoles).

. Previa del partido de ida Atlético Mineiro (BRA)-Montevideo City (URU).

- Copa Libertadores. Previa del partido de ida de las semifinales Fluminense (BRA)-Palmeiras (BRA).

- Liga de Campeones. 2ª jornada (FOTO): Lens-Sporting de Portugal y Sabah-Slavia Praga (16:45 GMT) y Arsenal-Lille, Atlético de Madrid-Manchester United, Inter-Brujas, Galatasaray-Barcelona, Leipzig-PSV Eindhoven, Viking-Bayern Múnich y Villarreal-Nápoles (19:00).

. Previas de los partidos Roma-Real Madrid y Betis-Oporto. (FOTO)

- Amistoso femenino Estados Unidos-España, en Chester (Pensilvania, EE.UU.). (23:00 GMT).

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con los alegatos de cierre de las querellas de Jana Maradona y Diego Fernando Maradona, dos de los hijos del astro.

- Perfiles de los futbolistas menores de 21 años (3 mujeres y 7 hombres) señalados por Lionel Messi como figuras de este deporte.

- Partidos amistosos de selecciones femeninas de fútbol: Perú contra Filipinas en Lima (16.00 GMT), Chile contra Bolivia en Santiago 20.00 GMT), Venezuela contra Colombia en Caracas (21.00 GMT), Brasil-Argentina en Recife (23.30 GMT) y México-Jamaica en Querétaro (01.00 GMT del miércoles).

- Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay (hasta 18).

- Asunción. La quinta edición de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay conjugan la experiencia de campeonas consagradas como la referente de la selección femenina de hockey patines de España Aina Florenza o la colombiana Gabriela Rueda, oro en patinaje de velocidad, con el talento de jóvenes promesas como la japonesa Mizuho Hasegawa o la brasileña Nicolly Candeu. Por Nina Osorio.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

Redacción EFE Deportes