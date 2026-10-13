34-37. Josh Allen decide un thriller en Los Ángeles

Allen completó doce de sus diecinueve pases para 210 yardas y un 'touchdown', con una intercepción, y fue devastador por tierra, con 121 yardas y otra anotación en diez carreras. Su potencia volvió a resultar decisiva en la posesión que culminó con el gol de campo ganador de Tyler Bass desde 45 yardas.

James Cook aportó 111 yardas y dos 'touchdowns' a la carrera, pero también cometió dos 'fumbles', uno de ellos perdido en la prórroga. Khalil Shakir encabezó las recepciones de Buffalo con 80 yardas en tres capturas, seguido por Ty Johnson, con 72.

Los Bills mejoraron su balance a 4-1 pese a recibir trece penalizaciones, más de diez por tercer partido consecutivo.

Los Rams, que quedaron con un balance de 2-3, tuvieron a Matthew Stafford como motor ofensivo, con cuarenta pases completados de 54 para 383 yardas y tres 'touchdowns', sin intercepciones.

Puka Nacua acumuló diecisiete recepciones para 138 yardas y una anotación, mientras que Davante Adams recibió dos pases de 'touchdown' y Kyren Williams sumó 49 yardas y un tanto por tierra.

El encuentro llegó al último cuarto con una ventaja de 19-14 para Buffalo y se convirtió en un intercambio de golpes. Nacua adelantó a los Rams, Allen respondió por tierra y Adams volvió a igualar. Cook pareció encarrilar el triunfo visitante con una carrera de cinco yardas para el 34-27, a 1:39 del final.

Stafford evitó la derrota al conducir una serie de ocho jugadas y 63 yardas, culminada por Williams a cinco segundos del cierre. En la prórroga, una recepción de 57 yardas de Shakir puso a Buffalo en posición de anotar, pero Cook perdió el balón y los Rams recuperaron la posesión.

Rousseau mantuvo con vida a los Bills al bloquear el intento de Mevis. Allen aprovechó la segunda oportunidad, volvió a castigar por tierra y dirigió una serie de 35 yardas que permitió a Bass sellar el triunfo a 1:55 del final de la prórroga.