Blanco (COE) afirma que hay "argumentos sólidos" para que el pádel sea olímpico

Blanco transmitió este mensaje de apoyo durante la 36ª Asamblea de la Federación Internacional de Pádel (FIP) celebrada en la sede del COE en Madrid, en la que se dio la bienvenida a quince nuevas federaciones nacionales, lo que sitúa el número de afiliados en 115.

"Lo digo desde hace mucho tiempo: el pádel tiene un papel importante que desempeñar en el futuro del deporte y no entendería el futuro del movimiento olímpico sin que formase parte de él", subrayó Blanco en su intervención en el foro, informa la FIP en un comunicado.

Según el presidente del COE, en el futuro del movimiento olímpico, "la participación, el alcance internacional y el impacto de un deporte en la sociedad serán fundamentales" y el pádel "cuenta con argumentos sólidos en los tres ámbitos".

"Creo que lo mejor está por llegar", añadió Blanco, quien ensalzó la labor del presidente de la FIP, el italiano Luigi Carraro.

La incorporación del pádel al programa de los Juegos de verano es una de las prioridades de la federación internacional.

Carraro destacó el empeño por alcanzar este meta, por lo que puso en valor la presencia del pádel en grandes citas continentales, como los Juegos Europeos de 2023 y los Juegos Suramericanos, Mediterráneos y Asiáticos celebrados este año.

El dirigente italiano valoró "la visión compartida y el espíritu de cooperación" que caracterizan a la comunidad mundial del pádel.

Las quince nuevas federaciones miembro representan a Afganistán, Angola, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Colombia, Libia, Mauricio, Namibia, Perú, Singapur, Sri Lanka, Tanzania, Uzbekistán y Zambia.

La reunión en Madrid sirvió para conmemorar el 35 aniversario de la fundación de la FIP en la capital española y con este motivo, se firmó un acta constitutiva simbólica por parte de sus federaciones fundadoras, España, Argentina y Uruguay, junto con México, cuna del pádel, y Carraro.