Blanco pugnará con el argelino Berraf por presidir los Comités Olímpicos Nacionales (ANOC)

Blanco pugnará con el argelino Berraf por presidir los Comités Olímpicos Nacionales (ANOC)

Redacción deportes, 13 oct (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, competirá con el argelino Mustapha Berraf por presidir la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ANOC, por sus siglas en inglés) en las elecciones que se celebrarán en la Asamblea General de la institución el 7 y 8 de diciembre en Hong Kong.