Blanco pugnará con el argelino Berraf por presidir los Comités Olímpicos Nacionales (ANOC)

Berraf es el presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales de África (Anoca) desde noviembre de 2018 y antes lo fue del comité olímpico argelino en tres etapas, entre 1996 y 2020.
La ANOC informó este martes en su web de que Blanco y Berraf son los dos únicos candidatos a presidir el organismo que agrupa a las 206 entidades nacionales olímpicas reconocidas por el Comité Olímpico Internacional.
Ambos aspirantes recibieron los avales necesarios para optar a la presidencia por un mandato de cuatro años.
El ganador relevará a Robin Mitchell, de Fiyi, en el cargo de 2018, primero de forma interina y desde 2022 a pleno derecho.
Blanco, de 76 años, preside el COE desde septiembre de 2005 y desde entonces ha sido reelegido cinco veces como candidato único. En ANOC, es miembro del Consejo Ejecutivo desde 2018.