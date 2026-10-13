Cata señala que la destitución de Ramis llega porque "el rendimiento no era adecuado"

"Decir lo contrario era hacer un paripé", ha afirmado el director deportivo en la presentación de Jagoba Arrasate como nuevo entrenador, quien ha reconocido que se trata de una decisión difícil y ha agradecido el esfuerzo del anterior cuerpo técnico.

Según ha explicado, el club concedió tres semanas para observar una posible mejoría, pero el análisis deportivo le llevó a concluir que era necesario un cambio. "Yo no vi esa evolución. Cuando uno no cree, consideré que lo mejor era cambiar", ha señalado.

El cambio llegó tras la derrota en Sevilla ante el Betis. Cata llamó a Jagoba Arrasate desde el aeropuerto de Sevilla, para citarse a su llegada a Pamplona. En pocos segundos, según han señalado, se pusieron de acuerdo en firmar hasta 2029, una propuesta que llegó por parte de Cata y que Arrasate aceptó. Este lunes tuvieron otra reunión para ponerse al día de la situación del equipo y las necesidades del mismo.

Cata ha insistido en que Arrasate era su primera opción, no solo por su trayectoria en Osasuna, sino por la confianza que tiene en su modelo de juego y su capacidad para construir un proyecto estable.

"Necesitábamos una chispa y la ideal era el regreso de uno de los mejores entrenadores de la historia de Osasuna", ha afirmado.

El director deportivo también ha mostrado su preocupación por los problemas físicos de la plantilla y ha asegurado que Osasuna es el tercer equipo con más lesiones musculares, una circunstancia que ya ha abordado con el nuevo cuerpo técnico.

"Estamos muy por encima de la media de lesiones", ha advertido, al tiempo que ha señalado que el objetivo es establecer un proyecto deportivo "estable y fiable".