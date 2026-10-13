Colombia captura dos oros más en la velocidad de los Juegos Mundiales de Patinaje

Colombia captura dos oros más en la velocidad de los Juegos Mundiales de Patinaje

Asunción, 13 oct (EFE).- Las colombianas Kollin Castro y Manuela Saldarriaga le dieron este martes dos nuevas medallas a su país en el esprint de 1.000 metros de los Juegos Mundiales de Patinaje, que se celebrarán hasta el domingo próximo en Paraguay.