Gasperini: "Mourinho se merece el reconocimiento que los aficionados le brindarán"

"Los aficionados han sentido un cariño muy importante hacia Mourinho. Se merece el reconocimiento que le brindarán", afirmó Gasperini en rueda de prensa, en la víspera del partido contra el Real Madrid.

El técnico italiano consideró que ese reconocimiento "no se puede impedir" por la huella que el luso dejó en 'la Loba', con el que conquistó el primer y único título europeo de su historia, la Liga Conferencia en 2022, y que está convencido de que cuando empiece el partido "los sentimientos quedarán a un lado".

Gasperini también elogió la trayectoria de Mourinho, al que se enfrentó durante su etapa al frente del Roma y con el que coincidió varias veces: "Es uno de los entrenadores más laureados de todos los tiempos. Si tuviera que aprender algo de él, sería su capacidad para generar empatía y conseguir que los clubes le ficharan jugadores extraordinarios y gastaran grandes cantidades de dinero en ellos".

Preguntado por las críticas en España al juego del Real Madrid, Gasperini consideró que el club blanco todavía necesita tiempo para adaptarse a los cambios.

"Es un equipo con muchísimos recursos y creo que, con el tiempo, solo puede mejorar. Sigue siendo un equipo extremadamente peligroso, capaz de ganar cualquier partido. En cuanto a la estética de su juego, sin duda tiene margen de mejora", señaló.

"Habrá que ver cómo se desarrolla esta 'Champions' que también servirá para situar al Real Madrid en su contexto. Cuando tienes jugadores extraordinarios capaces de resolver un partido, quizá pierdas algo de solidez como equipo. En este momento, el equipo todavía tiene que consolidarse. La 'Champions' será útil para medirse con clubes que, a día de hoy, parecen más equipos que el Real Madrid, pero que no tienen su talento", añadió.

Gasperini comparó el Roma de su etapa con la que dirigió Mourinho y destacó el crecimiento del equipo actual. "Son equipos diferentes y cada uno tiene sus propias características. Aquella era un Roma que, al principio, contaba con una nueva propiedad muy implicada, con mucho entusiasmo y una gran inversión", explicó.

Sobre el conjunto que dirige actualmente, aseveró: "Esta Roma está creciendo; es un equipo muy sólido y convencido de lo que hace".

"Nuestra actitud nos ha llevado a disputar este tipo de partidos y a terminar terceros la temporada pasada. Tenemos unas características que no vamos a cambiar. Conocemos el potencial del Real Madrid, pero no es el primer equipo de gran nivel al que nos enfrentamos", subrayó.

El entrenador, en el Roma desde junio de 2025, defendió que no cree que la entidad romanista "deba renunciar a su identidad".

En cuanto a las bajas, Gasperini señaló que Bryan Cristante todavía necesitará más tiempo para recuperarse.

El Roma recibirá este miércoles 14 de octubre al Real Madrid en el Estadio Olímpico, a las 21.00 horas (19.00 GMT), en la segunda jornada de la Liga de Campeones, después de empatar 1-1 frente al Fenerbahçe en su estreno en la máxima competición europea.

El conjunto merengue ganó en su estreno europeo al Inter de Milan por 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu.