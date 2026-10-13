Malen: "Es la ocasión perfecta para medirnos a uno de los mejores equipos de Europa"

"Mañana será una noche extraordinaria, la ocasión perfecta para medirnos a uno de los mejores equipos de Europa", afirmó Malen en rueda de prensa, en la víspera del encuentro.

El atacante neerlandés recordó que clasificarse para la Liga de Campeones era uno de los objetivos desde su llegada al club en enero de este año y aseguró que ahora podrán disfrutar de una cita especial.

"El entrenador fue determinante por la confianza que me dio desde el primer momento, pero también mis compañeros, el cuerpo técnico y la afición. Todos estos factores contribuyeron a mi rendimiento", señaló.

El delantero subrayó el papel de los seguidores romanistas para afrontar un partido de esta exigencia. "Será muy importante poder contar con su apoyo, sobre todo en los momentos complicados del partido, porque ellos consiguen arrastrarte", subrayó.

Preguntado por Jude Bellingham, con quien coincidió anteriormente en el Borussia Dortmund, el atacante aseguró que no habló recientemente con el centrocampista del Real Madrid. "Hace tiempo que no jugamos juntos. Es un jugador especial, todo el mundo lo conoce y será una buena ocasión para volver a verlo", comentó.

Malen también se refirió a su expulsión en el último partido contra el Como y reconoció que sintió "una gran frustración y decepción" por lo ocurrido.

"Después del partido me disculpé en el vestuario. Hacía tiempo que no me expulsaban y fue estresante seguir el partido desde el vestuario. Mañana haré todo lo posible para ayudar al equipo", concluyó.

El Roma recibirá este miércoles 14 de octubre al Real Madrid en el Estadio Olímpico, a las 21.00 horas (19.00 GMT), en la segunda jornada de la Liga de Campeones, después de empatar 1-1 frente al Fenerbahçe en su estreno en la máxima competición europea.

El conjunto merengue ganó en su estreno europeo al Inter de Milan por 2-1 en el Estadio Santiago Bernabéu.