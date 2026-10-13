Paul Magnier reinicia su dominio en el Tour de Guangxi con su primera victoria al esprint

Magnier acumula 14 triunfos de etapa en 2026, incluyendo una en la Vuelta a Alemania y tres en el Giro de Italia, además del maillot de los puntos tanto en la 'Corsa Rosa' como en la Vuelta al Algarve y el Tour de Eslovaquia.

La segunda posición en la llegada fue para el australiano Sam Welsford (Netcompany INEOS) y la tercera, para el alemán Max Kanter (XDS Astana Team), todos con un tiempo de 3 horas y 23 segundos. El colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) fue 32.º, y el español Pau Miquel (Bahrain), 51.º.

La etapa, con salida y llegada en la localidad de Chongzuo, incluía 149,2 kilómetros, con un recorrido ondulado y varios pequeños muros, cortos pero intensos, en el tramo final de la jornada. Hubo mucho movimiento en el primer tramo, con varios intentos de formar una fuga.

Finalmente, se consolidó con apenas tres corredores: el estadounidense Neilson Powless (EF Education), el noruego Fredrik Dversnes (Uno-X) y el austriaco Patrick Gamper (Jayco). Gracias al trabajo del Soudal Quick-Step y el resto de los equipos de los velocistas, los escapados fueron neutralizados a falta de 8 kilómetros.

El equipo de Magnier siguió controlando los diferentes conatos de ataques, de modo que todo el pelotón llegó reunido al último kilómetro. En la llegada, nadie pudo toser al francés, dispuesto a consagrarse como el mejor velocista del año.

La segunda etapa, de 179 kilómetros y con salida en Chongzuo y llegada en Jingxi, presenta la primera dificultad montañosa del recorrido, a 30 kilómetros de la línea de meta, un puerto de segunda categoría con alrededor de un 3 % de pendiente media.

En Guangxi, la carrera que cierra la temporada World Tour, están llamados a disputar la clasificación general hombres como el español Juan Ayuso (Lidl-Trek), el francés Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS), el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5) o el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE).