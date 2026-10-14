Biesterbos supera en el esprint a Magnier, que sigue líder

Biesterbos, que marcó un crono de 3h45:19, superó en los metros finales al corredor francés, que había tomado la iniciativa en la recta final y acabó cediendo por un estrecho margen, con 'foto finish' incluida, ante el ciclista neerlandés, que logró su primera victoria como profesional.

En la clasificación general Magnier domina con seis segundos de ventaja sobre Biesterbos y diez respecto al australiano Sam Welsford (Netcompany INEOS) y el noruego Fredrik Dversnes Lavik (Uno-X Mobility), mientras que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) es octavo a 13 y el espaul Pau Miquel (Bahrain-Victorious) décimo a 13.

Este jueves se disputará la tercera etapa de la prueba que cierra el calendario World Tour entre Jingxi y Bama, con 212,3 kilómetros y dos puertos, uno de segunda y otro de tercera, cuya cima está situada a 29 kilómetros de la meta.