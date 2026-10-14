Villarejo (EFE): Los deportistas "son de lo mejor hoy en la sociedad"

Villarejo, ponente este miércoles en el 'Simposio de Comunicación Deportiva en el Siglo XXI', ha explicado que más allá de nombres como los excampeones del mundo Carolina Marín, Javier Fernández u Ona Carbonell, referentes ya retirados, "ahora siguen su estilo en la vida los integrantes de la selección de Luis de la Fuente, gente cerana y amable".

El máximo responsable de Deportes de EFE ha alabado también al fútbol femenino, que “se está comiendo al deporte femenino”, a tenor del impacto que por sí solo genera.

En este sentido, “hay que seguir dándole toda la gasolina y energía posibles” al fútbol femenino, ha dicho, pero el resto de disciplinas femeninas deben aprovechar este tirón actual para crecer también, en su opinión.

Para Villarejo, las disciplinas deportivas en general más allá del fútbol deben denominarse ya “deportes emergentes”, en vez de “minoritarios”, a tenor de la “pujanza” que en la actualidad representan.

“El lenguaje siempre es muy importante, y llamar a estas disciplinas emergentes, en vez de minoritarias, permite al polideportivo lograr una mayor visibilidad”, ha afirmado.

Ha incidido en destacar actualmente a los deportistas en global, pues “hoy son de lo mejor que existe en la sociedad”, al ser referentes por “su disciplina y organización" y ha añadido: "Son un auténtico reloj suizo”.

También ha puesto en valor el “enorme impacto internacional” actual de la Agencia EFE, lo que explica por ejemplo la gran repercusión que tienen en Iberoamérica entrevistas como la realizada recientemente al barcelonista Gabriel Jesus.