2-1. Euskadi vence a España en inauguración de Mundial de Pelota Vasca en Buenos Aires

El partido se jugó en el frontón de 30 metros del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de la capital de Argentina.

Nagore Martín se impuso a la española Maider Ardanaz Dufur en un intenso choque ante una tribuna repleta de público entusiasta del deporte e integrantes de varias delegaciones participantes en el certamen.

El primer set tuvo el protagonismo de Martín y Ardanaz, y se inclinó a favor de Euskadi por 15-11 tras un trámite de juego muy parejo.

La segunda parte comenzó con cuatro puntos de ventaja para la pelotari española, aunque rápidamente Martín logró igualar en seis puntos y el set se transformó en un golpe por golpe hasta que Ardanaz logró recuperar la iniciativa para ganar por 15-8.

El set definitorio estuvo cargado de emoción, con el aliento de las delegaciones vasca y española a cada punto de las jugadoras.

Martín logró una rápida diferencia de cuatro puntos en el inicio que la española no consiguió equiparar, y el partido se cerró con un marcador de 10-4.

En el frontón estuvo presente la vicelehendakari del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, animando a la pelotari vascas.

Se trata del primer partido oficial en un Mundial de una selección absoluta vasca, tras la aprobación en 2024 en la Asamblea General de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) de la participación de la Euskal Selekzioa diferenciada de la española.

España y Euskadi se volverán a enfrentarse el viernes en cesta punta masculina en la ciudad uruguaya de Colonia.

Ambas selecciones volverán a jugar el domingo en cesta punta femenina, xare y pala corta, el lunes en cesta punta individual masculino y en paleta cuero, el martes en frontball femenino y mano inidividual y en parejas y el miércoles, último día de acción en la instancia clasificatoria, en cesta punta individual.

A partir del miércoles 21 y hasta el sábado 24, todas las disciplinas tendrán partidos de semifinales, finales y enfrentamientos por el tercer y cuarto puesto.

España y Euskadi ya habían competido por separado en el Mundial sub-23 disputado en 2025 en la ciudad argentina de Venado Tuerto.

Para aquella ocasión había entrado en vigor el cambio en la FIPV que a su vez se enmarcó en la reforma de la Ley del Deporte de España aprobada en 2022 y que permite a las federaciones autonómicas participar en el ámbito internacional en disciplinas con arraigo histórico y social, como la pelota vasca.