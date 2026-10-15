El belga Fretin gana la tercera etapa y el neerlandés Biesterbos nuevo líder

Fretin, quien ganó con un tiempo de 4h31:55, fue en esta ocasión el más rápido en el esprint final, al superar al propio Biesterbos, a su compatriota Jordi Meeus (Red Bul Bora) y el neerlandés Jordi Meeus, mientras que el colombiano Juan Sebastián Molano (UAE) fue sexto.

Biestebros pasa a liderar la general con el mismo crono que el grandés Magnier, al que arrebata la primera plaza, mientras que a diez segundos se encuentran los alemanes Max Kanter (Astana) y Jasha Sutterlin (Jayco AlUla), el australiano Sam Welsford (Netcompany INEOS) y el noruego Fredrik Diversnes Lavik (Uno-X Mobility).

Mientras que el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE) baja a la octava plaza a 12 segundos y el espaul Pau Miquel (Bahrain-Victorious) a la decimotercera a 14, en tanto que buena parte de los corredores, entre ellos Juan Ayuso (Lidl-Trek), Javier Romo (Movistar) u Marc Soler (UAE) está a 16.

Este viernes se disputará la cuarta etapa de la prueba que cierra el calendario World Tour entre Bama y Tian'e, con 165,7 kilómetros y cuatro puertos, dos de segunda y uno de tercera, el último de los cuales está a 55 kilómetros de la llegada.