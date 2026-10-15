El Nápoles firma su peor inicio de temporada desde 2009

En Europa, además, acumuló ocho derrotas en sus últimos nueve partidos de la Liga de Campeones. Su último triunfo en el torneo se remonta al 5 de octubre de 2022.

La derrota por 3-1 ante el Villarreal en la Liga de Campeones agravó el inicio de curso del conjunto de Massimiliano Allegri, que todavía no sumó puntos en la competición europea y solo marcó un gol en las dos primeras jornadas.

Los delanteros del Nápoles marcaron cinco de los once goles del equipo en ese inicio de temporada, pese a la importante inversión realizada para reforzar esa línea.

A los resultados se sumó la tensión mostrada por varios jugadores durante el encuentro ante el Villarreal, en el que se produjeron gestos de descontento entre compañeros.

El Nápoles debe sumar al menos once puntos en las seis jornadas restantes de la Liga de Campeones para aspirar a terminar entre los 24 primeros.

Antes de regresar a la competición europea, el conjunto napolitano visitará el sábado al Venezia en la Serie A.

El Nápoles alternó triunfos ante el Génova, el Bolonia y el Frosinone con derrotas frente al Como y el Inter, además de empatar ante el Fiorentina.