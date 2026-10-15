Jueves, 15 de octubre de 2026

Redacción deportes. LeBron James emprende a los 41 años una nueva y ambiciosa aventura en la NBA. El máximo anotador de todos los tiempos dejó este verano Los Ángeles Lakers, su casa durante ocho temporadas, para sumarse a unos Philadelphia 76ers repletos de talento y disputar una histórica vigésima cuarta campaña en la liga estadounidense. Por Andrea Montolivo.

Shanghái (China). El alemán Alexander Zverev, confirmado ya como número 1 del tenis mundial en 2026, se impuso por un doble 6-4 al australiano Alex de Miñaur para conseguir un billete para las semifinales del Másters 1.000 de Shanghái, donde se medirá al español Alejandro Davidovich Fokina.

Redacción deportes. A poco más de 48 horas para el inicio de los Mundiales que se disputarán en Róterdam, la gimnasia vive pendiente de saber si las autoridades neerlandesas otorgarán finalmente o no el visado de entrada a la vigente campeona del mundo y de Europa, la rusa Angelina Melnikova, tras denegárselo inicialmente.

Buenos Aires. Los equipos femeninos de pelota goma de España y Euskadi se enfrentan este jueves en el partido inaugural de los XX Mundiales de Pelota Vasca Edición XX, que se disputan en Buenos Aires y la subsede de Colonia del Sacramento (Uruguay), con la participación de 15 selecciones.

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- NBA (Serie Previa). LeBron James emprende a los 41 años una nueva y ambiciosa aventura en la NBA. Por Andrea Montolivo.

- Euroliga. 6ª jornada: Valencia-Maccabi Tel Aviv y Real Madrid-Asvel (FOTO).

- Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Comienzo temporada regular 2026-2027 (Hasta el 22 de diciembre).

. Claves de un torneo que es semillero para abastecer las Grandes Ligas y que parte con el Leones del Escogido, campeón de la edición 2025-2026, como el gran favorito. (FOTO)

- Eneco Tour, en Países Bajos (hasta 18).

- Copa Libertadores. Semifinales, ida: Estudiantes La Plata (Arg)-Flamengo (Bra).

- Liga Europa. 2ª jornada: Union Saint Gilloise-Real Sociedad y Celta-Juventus (FOTO)

- Reunión del Consejo de la FIFA en Zúrich y por videoconferencia, que abordará una revisión de gobernanza y del marco financiero, así como de la propuesta para comercializar sus competiciones y una financiación para el desarrollo de 6.350 millones de dólares en el ciclo 2027-2030.

- Copa Libertadores femenina.- Previa de la undécima jornada del Torneo Clausura uruguayo, que se juega entre el viernes 16 y el domingo 18 de octubre

- Campeonato de la India, del DP World Tour, en Nueva Delhi (hasta 18).

- Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay (hasta 18).

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires (hasta 24).(FOTO)

. El presidente de la Federación Española de Pelota, Javier Conde, explica a EFE las expectativas del equipo español, que aspira a volver a liderar el medallero final como hace cuatro años.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Shanghái (China) (hasta 18). (FOTO)

- Torneo WTA 1.000 de Wuhan (China) (hasta 18).

Redacción EFE Deportes