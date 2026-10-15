La neerlandesa Steenbergen fija un nuevo récord de Europa de 200 libre en piscina corta

La neerlandesa Steenbergen fija un nuevo récord de Europa de 200 libre en piscina corta

Redacción deportes, 15 oct (EFE).- La nadadora neerlandesa Marrit Steenbergen estableció un nuevo récord de Europa de los 200 libre en piscina corta al imponerse este jueves en la prueba de la Copa del Mundo disputada de Astaná con un tiempo de 1:50.23 minutos.