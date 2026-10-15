La neerlandesa Steenbergen fija un nuevo récord de Europa de 200 libre en piscina corta

Steenbergen, que fijó la semana pasada una nueva plusmarca continental de los 100 libre en Taskent, rebajó en 10 centésimas el anterior tope europeo que ella misma poseía con un crono de 1:50.33 desde el pasado año.
Una actuación que situó a la neerlandesa, ganadora de ocho medallas, seis de ellas de oro, en los Europeos de piscina corta disputados en 2025 en la ciudad polaca de Lublin, en la segunda posición de la clasificación mundial de todos los tiempos que encabeza la australiana Mollie O'Callaghan con una marca de 1:49.36.