La selección de rugby Samoa jugará contra España con varios ex All Blacks y Wallabies

Según informa la Real Federación Española de Rugby (RFER), en la lista de Samoa figuran el pilier Scott Sio, 71 partidos con la selección absoluta de Australia; el tercera línea Akira Ioane, 21 convocatorias con los All Blacks; el zaguero Shaun Stevenson y el apertura Josh Ioane, también ex All Blacks, además de otros internacionales como Irae Simone y Duncan Paia’aua, ex Wallabies, o Jacob Umaga, internacional absoluto con Inglaterra.

Convocados también están Michael Alaalatoa, del Munster irlandés, capitán de Samoa que anteriormente representó a los Maori All Blacks; y Richie Asiata, de Leicester Tigers inglés y exinternacional con las categorías inferiores de Australia.

AJ Lam, del Clermont galo, hermano del ex All Black Ben Lam, forma parte de la selección que viajará a España en noviembre, así como Etene Nanai-Seturo, de Clermont, que cuenta con un amplio currículum con la camiseta de Nueva Zelanda; subcampeón olímpico en Tokio 2020.

España jugará el 7 de noviembre en el Estadio Nacional de Madrid frente a Uruguay; el 14 de noviembre, ante Chile, en Leganés (Madrid) y el 21 en el Estadio Ciudad de Málaga.