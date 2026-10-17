Eugenio Chacarra, líder en Nueva Deli tras una tercera ronda interrumpida

Eugenio Chacarra dejó de jugar cuando había completado once hoyos de su vuelta, en los que había sellado cuatro birdies sin fallo, y estaba con 14 bajo par en el total.

El español aventaja en dos impactos a su compatriota Ángel Hidalgo y el neerlandés Joost Luiten y tres al trío integrado por el polaco Adrian Meronk, el escocés Scott Jamieson y el neozelandés Daniel Hillier.