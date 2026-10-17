Eugenio Chacarra, líder en Nueva Deli tras una tercera ronda interrumpida
Redacción Deportes, 17 oct (EFE).- El español Eugenio Chacarra lidera el Campeonato de la India, torneo del DP World Tour de golf que se juega en Nueva Deli, y este domingo tendrá que jugar los siete hoyos que le quedaron de la tercera ronda, interrumpida por falta de luz, y los 18 de la cuarta y última.
Eugenio Chacarra dejó de jugar cuando había completado once hoyos de su vuelta, en los que había sellado cuatro birdies sin fallo, y estaba con 14 bajo par en el total.
El español aventaja en dos impactos a su compatriota Ángel Hidalgo y el neerlandés Joost Luiten y tres al trío integrado por el polaco Adrian Meronk, el escocés Scott Jamieson y el neozelandés Daniel Hillier.