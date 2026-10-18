Colombia hace historia y disputará por primera vez la final por equipos

El equipo colombiano, integrado por Jorman Álvarez, Ángel Barajas, Thomas Mejía, Camilo Vera y Yan Zabala logró el último billete en juego para la final, que se disputará el próximo martes; con un total de 242,727 puntos.

Doce unidades menos que Japón, vigente campeón olímpico, que dio el primer paso para revalidar el oro que conquistó hace tres años en Amberes, tras cerrar la ronda clasificatoria en primera posición con un total de 254,529 puntos.

Más cerca se quedó el combinado cafetero de Rusia, que compite en Róterdam bajo la denominación de World Gymnastics 2 y que cerró el podio provisional con una puntuación de 249,162.

Pero la clasificación para la final por equipos, en la que se pondrán en liza los tres primeros billetes para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, no fue la única buena noticia para la gimnasia colombiana, que vio como Ángel Barajas y Camilo Vera se aseguraron un puesto en la final del concurso completo.

Una final a la que Barajas, accedió con la novena mejor nota, tras cerrar la ronda preliminar con un total de 82,831 puntos, y Vera con la décima, tras firmar una puntuación de 82,734.

Más arriba todavía concluyeron los dos gimnastas colombianos en la modalidad de barra fija en la que Ángel Barajas, vigente subcampeón olímpico de la especialidad, y Camilo Vera se hicieron un hueco en la final, tras lograr la quinta y la séptima mejor nota, respectivamente.