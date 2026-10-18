Las estrellas y los récords de los quintos Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay

Según datos de los organizadores, un total de 5.600 atletas de 91 países, un 35,8 % mujeres (2.004 patinadoras), demostraron su destreza sobre ruedas del 2 al 18 de octubre en 11 deportes y 40 disciplinas.

Pero un selecto grupo de atletas repitió trofeos y batió algunos récords:

La colombiana Kollin Castro estrenó su medallero en estos juegos con un oro en la prueba de 200 metros contrarreloj con un registro de 18 segundos y 425 milésimas.

La patinadora del Valle del Cauca (suroeste) repitió la hazaña en los 1.000 metros esprint, pero esta vez batió un record mundial con un tiempo de 1:24.751, con el que superó la marca de 1:26.172 que estaba en poder de la taiwanesa Yang Ho-Chen desde el Campeonato Mundial de Ibagué 2021, en Colombia.

La tercera de oro llegó junto a sus compatriotas Yicel Camila, Giraldo Vásquez, Gabriela Rueda y María Alzate, con quienes se impuso en la prueba de relevos de 3.000 metros, en una nueva demostración del poderío cafetero como referente mundial del patinaje de velocidad. Además, ganó una presea de plata en vuelta al circuito.

Castro acumula en su palmarés otros 10 títulos mundiales, según la Federación Colombiana de Patinaje.

La italiana Roberta Sasso defendió su corona al consagrarse campeona de patinaje artístico en danza individual y sumó su segundo oro en la modalidad pareja, junto a su compatriota Gherardo Altieri.

Desde 2021, en las categorías de adultos y jóvenes, Sasso ha sumado cinco títulos mundiales en danza individual y otros cinco en baile en parejas, siempre con Altieri.

Italia también tiene otras bicampeonas como Ludovica Rimondi, doble oro en sendas pruebas sénior de 'skate sross', o Sofía Paola Chiumiento, de 18 años, que conquistó tres preseas doradas en la categoría juvenil en 200 metros contrarreloj, 100 metros y 1.000 metros esprint en patinaje de velocidad y dos platas en 500 metros esprint y en 'one lap' (vuelta al circuito).

Con 19 años y en su primera competición en la máxima categoría, el español Guillermo Gómez se bañó de oro en patinaje artístico libre con 275,76 puntos, que le valieron para romper el récord mundial en esa modalidad.

El madrileño, campeón mundial júnior en 2024 y 2025, batió su segundo récord en estas justas en el programa corto de patinaje artístico con 100,18 puntos.

El que aportó más glorias a la delegación ibérica fue Sebastián 'Chevi' Guzmán, nacido en Venezuela y nacionalizado español, quien ganó dos platas en las pruebas de 500 metros esprint y 200 metros contrarreloj en patinaje de velocidad, y tres oros en 'one lap' (vuelta al circuito), la modalidad de relevos, junto a Francisco Peula y Manuel Taibo, y en los 100 metros.

En esta última prueba, 'Chevi' rompió el anterior registro mundial, que ostentaba él mismo, al detener el cronómetro en 9 segundos y 467 centésimas.

El bilbaíno Egoitz Bijueska, bicampeón mundial en 'skateboarding park', fue otra de las estrellas españolas.

El estadounidense Jack Walsh escribió su nombre en los libros de historia tras romper el rércord mundial en 'scootering street' con una puntuación de 188,60, así como la portuguesa Madalena Costa, quien alcanzó 264,69 puntos en patinaje artístico libre.

Otros récords fueron obra del colombiano Santiago Vásquez, quien detuvo el cronómetro en los 17 segundos y 108 milésimas en la prueba de 200 metros contrarreloj en patinaje de velocidad, y la salvadoreña Ivonne Nóchez (18.389 segundos), que además subió a lo más alto del podio en la prueba 'one lap'.

Igualmente, la rusa Veronika Zherelnikova batió su propio récord mundial de salto de altura con patines, vigente desde el año pasado, al alcanzar 142 centímetros.