Cristian Toro, campeón en Río 2016, será el número cinco de Vox en la lista por Madrid

Es la primera vez que Toro, de 34 años y venezolano de nacimiento, entra en la candidatura electoral de la formación que lidera Santiago Abascal, después de que se convirtiera en su portavoz de Deportes el pasado mes de marzo, informa el partido de ultraderecha en un comunicado.

La lista la encabeza Abascal y Toro ocupa el quinto puesto, lo que le da opciones de ser elegido a tenor de las expectativas que las encuestas conceden a Vox.

En los anteriores comicios, celebrados en julio de 2023, este partido logró precisamente cinco escaños por Madrid.

Por delante de Toro, están Abascal, Montse Lluis, Juan Sergio Redondo y Pepa Millán, actual portavoz parlamentaria.

Toro se retiró del piragüismo en 2024 con un palmarés en el que también destacaron cuatro medallas de plata en los Mundiales de 2017 y 2018 y dos oros en los Europeos de 2018.