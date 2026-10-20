Alaba cae lesionado tras disputar dos encuentros con el Udinese

El austriaco, que no comenzó con buen pie su andadura en el equipo de Friuli-Venezia Giulia, con quien debutó el pasado 12 de octubre en la derrota ante el Torino (2-1) y estrenó titularidad el pasado domingo, cuando cayeron ante el Lecce en casa por 0-3, padece una sobrecarga que le mantendrá, según las estimaciones, fuera de los encuentros contra el Milan, Parma, Roma y Venezia.

"El jugador ya ha comenzado el proceso de rehabilitación y será evaluado semanalmente", comunicó la entidad del norte de Italia.

Su regreso, si no se produce ante el equipo veneciano el 6 de noviembre, podría ocurrir después de la ventana por selecciones, el 22 de noviembre ante el Bolonia.

El Udinese afronta unas jornadas cruciales después de un mal arranque liguero, en el que cosecharon tan solo cuatro puntos, con una victoria, un empate y cinco derrotas.

En la pasada jornada, el defensa austriaco, que llegó como agente libre al equipo italiano el pasado mercado estival procedente del Real Madrid, fue sustituido en el descanso tras una primera parte en la que el Udinese encajó dos goles y mostró errores defensivos de calado.

En su estreno, en la derrota ante el Torino, el austriaco disputó 18 minutos.