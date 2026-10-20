El Decathlon incorpora a Sivakov y O'Connor para reforzar a Seixas

"Corredor de experiencia, Pavel Sivakov se une a nuestro proyecto hasta 2029. Un refuerzo de elección que aportará toda su experiencia y su experiencia de primer nivel al servicio del equipo", informó el equipo francés sobre la incorporación del corredor galo, que corrió para el INEOS entre 2019 y 2023 y desde entonces militó en el UAE.

Mientras tanto, el australiano O'Connor vuelve a la disciplina del Decathlon, en el que estuvo entre 2021 y 2024 (primero con el nombre de AG2R) y que en los dos últimos cursos militó en el Jayco AlUla.

"Está de vuelta en casa! Marcó la diferencia en el equipo entre 2021 y 2024, con una victoria de etapa en el Tour de France en 2021 y otra en la Vuelta en 2024, en la que también terminó 2º en la clasificación general. Ben firma hasta 2028. ¡Bienvenido de nuevo entre nosotros, Ben!", indicó el Decathlon.