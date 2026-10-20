Esther Briz y Martín caen en cuartos y oro para Xavi Torres en sub-19

La remera aragonesa cumplió los pronósticos en octavos de final ante la canadiense Carling Zeeman, pero no pudo en una eliminatoria muy ajustada de cuartos ante la china Zhu Wenjie, que a la postre fue subcampeona al ceder en la final ante la australiana Isabella Scammell, primera campeona de su país en esta disciplina que se estrenará en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. El bronce fue para la austríaca Magdalena Lobnig.

En categoría absoluta masculina, Ander Martín, que llegaba también con la vitola de subcampeón universal pero que tuvo que afrontar un mar con mucho más oleaje que cuando ganó el oro continental, ganó en octavos al francés Antoine Lefebvre por diez segundos y perdió por nueve con el chino Liu Jiayu, quien posteriormente se hizo con el oro al derrotar en la final al australiano Samuel Forbes. El alemán Mortiz Wolff cerró el podio.

Una de las grandes alegrías para la selección española la dio Xavi Torres. El palista del Club Náutico de Santa Pola (Alicante) se tomó la revancha de los Europeos al proclamarse campeón después de derrotar este martes a Cai Chun, de Hong Kong y al chino Bu Boren por segundos en ambos casos, y en la final venció al griego Iason Mouselimis por tres.

"Es el mejor momento de mi vida. Puedo oír a mi familia, que ha venido desde España; tener a mi equipo a mi lado y a toda la gente que me apoya... Simplemente estoy muy agradecido", dijo un cansado pero feliz palista español.

En doble sculls mixto categoría absoluta Teresa Díaz y Miguel Salas repitieron el cuarto puesto de los Europeos de La Línea de la Concepción. Tras ganar en octavos a los británicos Heather Gordon y James Cox y en octavos a los neerlandeses Isabel van Opzeeland y Michiel Mantel, perdieron en semifinales ante los potentes lituanos Martyna Kazlauskaite y Dominykas Jancionis y en la lucha por el bronce no pudieron con los polacos Dominika Baranowska y Adam Bujnowski.

En el cuatro mixto, Adrián Miramón, Ignacio Ramón-Borja, María Ángeles Macián, Alejandra García y Ainhoa Casanova perdieron en cuartos ante el equipo chino por menos de un segundo en un enfrentamiento vibrante. Los asiáticos acabaron por lograr la plata al no poder con los imparables estadounidenses, que revalidaron su corona.

El broche a los campeonatos lo pusieron en el doble sculls mixto sub-19 Blanca López y Alfredo Mena, también vigentes campeones europeos, que se colgaron el bronce tras superar a los brasileños Helena Beatria Ewald y Joao Pedro Franca en una regata que sentenciaron al inicio del tramo de vuelta a la playa.

Con anterioridad se habían impuesto a los británicos Elyssa Stoker y Jacob Lloyd en octavos y en cuartos a los polacos Rozalia Figurska y Antoni Borysewicz, pero en las semifinales no pudieron con los portentosos chinos Liu Lili y Su Juntao, que antes del ecuador ya llevaban una ventaja notable, por lo que los españoles decidieron bajar el ritmo y reservar fuerzas para luchar por el bronce.

En otras pruebas de categoría sub-19, la australiana Maddison McLaughlin, luego subcampeona, acabó con las esperanzas de Marina López en cuartos, misma ronda en la que perdieron en el doble sculls Sara Torres y Lirios Huélamo ante las griegas Despoina Ermeidou y Eleni Laskaridi

El otro podio de la delegación española lo lograron en el doble mixto adaptado Rocío Fraguela (Club de Mar de Noia) y Marcos Delgado (RC Mediterráneo), que se proclamaron campeones tras imponerse en semifinales a los estadounidenses Annabelle Miller y Justin Stevens) y en la final a los brasileños Joice Emily Silva y Valdeni da Silva.