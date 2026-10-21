Peralta, Bauers, Rasmussen y Woodford, historias cruzadas en la Serie Mundial

Peralta y Bauers llegan, además, como los Jugadores Más Valiosos (MVP) de sus respectivas Series de Campeonato, después de contribuir a que sus nuevos equipos alcanzaran el Clásico de Otoño, que comenzará este viernes en Milwaukee.

El dominicano fue reconocido como el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en la que Tampa Bay superó a los Guardianes de Cleveland, mientras que Bauers recibió el mismo galardón en la Liga Nacional, tras contribuir a la barrida de Milwaukee sobre los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones.

La historia de ambos tiene una coincidencia especial: debutaron en las Grandes Ligas en 2018 con las organizaciones a las que ahora tendrán enfrente en la lucha por el título. Ocho años después, los dos se encuentran en lados opuestos de una Serie Mundial.

Peralta disputó sus primeras ocho temporadas en las mayores con los Cerveceros, con los que registró una efectividad de 3,59 y acumuló 1.153 ponches, además de participar en dos ediciones del Juego de las Estrellas.

El lanzador fue abridor de Milwaukee en el primer partido de las postemporadas de 2024 y 2025, antes de ser traspasado a los Mets de Nueva York durante la temporada baja. Posteriormente pasó a Tampa Bay en la fecha límite de cambios de 2026, donde se convirtió en una pieza importante para llegar a la Serie Mundial.

Bauers, por su parte, debutó con los Rays en 2018 y pasó por varias organizaciones entre 2019 y 2023 antes de incorporarse a Milwaukee en 2024.

El inicialista firmó en 2026 la mejor temporada regular de su carrera, con veintiséis cuadrangulares, y prolongó su rendimiento en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en la que sus aportes ofensivos ayudaron a los Cerveceros a eliminar a los Dodgers y regresar a la Serie Mundial por primera vez desde 1982.

A esa historia cruzada se suma Drew Rasmussen, lanzador de Tampa Bay, quien fue seleccionado por Milwaukee en el 'draft' de 2018 y pasó a los Rays en 2021, como parte de la operación que llevó al dominicano Willy Adames a los Cerveceros.

El caso de Jake Woodford añade otra particularidad a la final. El lanzador comenzó la temporada en el entrenamiento de primavera con Tampa Bay, pero fue traspasado a Milwaukee el 24 de marzo y formó parte de la plantilla de los Cerveceros para el Día Inaugural.

Woodford disputó dieciséis encuentros con Milwaukee antes de ser liberado en julio. Después tuvo dos apariciones con los Cachorros de Chicago y regresó a los Rays en agosto, con los que realizó una aparición en las Grandes Ligas el 24 de septiembre.

De esta manera, Woodford se convirtió en el único jugador que actuó con ambos equipos durante la temporada de 2026 y tendrá asegurado un anillo de campeón, independientemente de cuál de las dos novenas se imponga en la Serie Mundial.

Los cuatro casos ilustran los distintos caminos que pueden llevar a un jugador a reencontrarse con una antigua organización o a quedar ligado a dos equipos que terminan disputándose el campeonato.

La Serie Mundial comenzará este viernes en Milwaukee y enfrentará a dos franquicias que buscarán conquistar el título, con historias personales que añaden otro atractivo al enfrentamiento.