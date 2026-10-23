El campo de golf de Sotogrande se prepara como plan B por si se cancela la final de Dubái

El campo localizado en el municipio gaditano de San Roque ha montado ya algunas de las instalaciones que sería necesarias y proseguirá con los trabajos en los próximos días para tener todo listo en caso de que se cancele la prueba de Dubái.

Del 5 al 8 de noviembre, se disputará la primera parte de la final en Abu Dabi, también en Emiratos Árabes Unidos, pero si se cancelara este torneo por un agravamiento de la inseguridad en al región, no se trasladaría ni a Sotogrande, ni a ningún otro campo.

"Solo albergaríamos la final. El DP World Tour está convencido de que se va a celebrar, ya sea en Dubái o en Sotogrande", explicó a EFE el gerente del Real Club de Golf Sotogrande, Kostka Horno.

Admitió que es "una sensación rara" organizar un torneo sin tener la certeza de que vaya a celebrarse, pero subrayó la disponibilidad del recinto.

"Son decisiones complejas, pero saben que tienen ese plan B en el caso de tener que tomar una decisión de última hora. Es como un seguro. El Tour lo último que quiere es mover el evento de Dubai, pero tiene la garantía de que va a encontrar un campo y una sede preparada para recibir un evento de esta magnitud. El torneo se podría jugar mañana", resaltó Honro.

El equipo de agrónomos del DP World Tour visitó el campo gaditano hace unos días y dio el visto bueno a su estado.

Varias instalaciones están ya completadas, aunque con un tamaño algo más reducido que si se tratara de un torneo normal, y otras como las torres de televisión o los espacios publicitarios se montarían la semana previa al torneo. Quedaría por resolver cómo se procedería con la venta de entradas.

"Estamos trabajando como si fuésemos a recibir el torneo, es a lo que nos comprometimos. El club está preparado se si da el caso en el último momento", incidió el gerente.

Los contactos del DP World Tour, la empresa de logística con sede en Dubái que patrocina el circuito desde 2022, para buscar una sede alternativa comenzaron hace varios meses a la vista del conflicto bélico en Oriente Medio.

Hubo varias sedes interesadas, pero finalmente el circuito se inclinó por Sotogrande, que ya albergó sendas pruebas del circuito europeo en 2023 y 2024 con el Andalucía Masters.

"Venir a un sitio conocido es mucho más cómodo que de repente decidir una sede nueva. Es muy difícil encontrar un club que no necesite una preparación previa del campo para recibir una final de este nivel", añadió el directivo del campo gaditano.