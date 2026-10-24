2-0. El Como también gana sin Nico Paz

El entrenador español introdujo varias novedades en el once respecto al partido europeo, con Douvikas como referencia ofensiva y Martin Baturina y Maxence Caqueret en la zona de creación. La joya y líder actual del equipo, Nico Paz, no jugó ni un minuto, en una rotación que no impidió al Como llevar el peso del encuentro desde los primeros minutos.

El dominio local se tradujo pronto en ocasiones. En el minuto 7, Lucas Da Cunha superó a Stefano Turati, pero el tanto fue anulado por fuera de juego de Caqueret en la jugada previa.

Aunque el Sassuolo, dirigido por Alberto Aquilani, logró estirar sus posesiones y amenazó al contragolpe. Kieron Bowie desperdició una buena opción tras una transición conducida por Nemanja Matic, y el Sassuolo llegó a celebrar un gol de Darryl Bakola en el minuto 42, invalidado por fuera de juego.

Fàbregas agitó el partido con tres cambios al descanso. Jacobo Ramón sustituyó a Kambwala, Jayden Addai entró por Baturina y Luis Milla ocupó el lugar de Samuele Ricci.

La apuesta tuvo un efecto inmediato. En el minuto 49, Caqueret encontró a Douvikas dentro del área con un pase preciso y el griego definió con rapidez para batir a Turati y adelantar al Como.

El Sassuolo protestó la acción al considerar que Caqueret había cometido falta en la jugada previa, pero el tanto subió al marcador.

El segundo llegó en el minuto 60, en una acción individual de Kaiki, que superó a dos rivales y asistió a Douvikas en el centro del área. El delantero griego resolvió desde muy cerca para firmar su doblete y ampliar la ventaja.

Con el 2-0, el Como mantuvo la presión y no permitió que el Sassuolo encontrara una reacción. Aquilani trató de cambiar el rumbo con un triple relevo en el minuto 62, si bien el conjunto visitante tuvo dificultades para convertir sus posesiones en ocasiones.

El triunfo prolongó la buena dinámica de un Como que no afloja.