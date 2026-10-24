Sábado 24 de octubre de 2026

Redacción deportes. El Atlético de Madrid, segundo en LaLiga, recibe al Deportivo, noveno, en un sábado en el que hay un interesante duelo regional entre Valencia, penúltimo, y Villarreal, duodécimo y que llega de caer en Liverpool. También en Madrid, el Rayo, decimotercero, recibe al Elche, antepenúltimo, en su regreso a Vallecas; y el Racing, decimosexto, al Espanyol, decimoquinto.

. Previa y ruedas de prensa del Barcelona-Real Madrid del domingo

Barcelona/Madrid. El Barcelona y el Real Madrid ultiman este sábado su puesta punto para una nueva entrega del El Clásico, que se juega este domingo en el Spotify Cam Nou y en el que el equipo azulgrana puede alejarse a nueve puntos y el cuadro blanco pretende acercarse a tres.

Redacción deportes. Continúa el Gran Premio de Estados Unidos, decimoctava cita del Mundial de Fórmula Uno, con las tercera tanda de entrenamientos libres y la sesión de clasificación en el circuito de las Américas de Austin (Texas).

Redacción deportes. Tras imponerse en la prueba al esprint, el español Marc Márquez (Ducati), de nuevo líder del campeonato, queda con todo a su favor para imponerse en la carrera del domingo del Gran Premio de Australia de MotoGP y distanciar en la clasificación del Mundial a su compatriota Jorge Martín (Aprilia) que se cayó en la prueba del sábado y no tomará la salida mañana en la pista de Phillip Island.

Redacción Deportes. El Atlanta Dream, que domina la serie por 2-1, recibe este sábado en el Gateway Center Arena de College Park (Georgia) a las Golden State Valkyries en el cuarto partido de la Final de la WNBA femenina de baloncesto, al mejor de siete.

Redacción Deportes. La Copa del Mundo de esquí alpino 2026/2027 empieza este sábado con un eslalon gigante del circuito femenino en la estación austríaca de Soelden, donde al día siguiente se disputará un gigante del masculino.

Redacción Deportes. Los Cerveceros de Milwaukee reciben por segunda vez en el American Family Field a los Rays de Tampa Bay en el segundo partido de la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas.

Quito. La fase de cuartos de final de la Copa Libertadores femenina comienza este sábado con los partidos entre Corinthians (BRA) e Independiente del Valle (ECU) y el de Palmeiras (BRA) contra Independiente Santa Fe (COL). La instancia de la fase de los ocho mejores cerrará el domingo con dos partidos más.

- Entrenamientos libres 3 (17.30-18.30 GMT) y sesión de clasificación (21.00-22.00 GMT) del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula Uno, en el circuito de las Américas de Austin. (FOTO)

- Final de la WNBA. Cuarto partido: Atlanta Dream-Golden State Valkyries (2-1) (17.00 GMT)

- NBA (-2 GMT): Charlotte Hornets-Miami Heat (00.00), Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets y Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (01.30), Chicago Bulls-Washington Wizards, Dallas Mavericks-San Antonio Spurs y Denver Nuggets-New Orleans Pelicans (02.00), Atlanta Hawks-Houston Rockets (02.30) y Phoenix Suns-Golden State Warriors (03.00).

- España. Liga Endesa. 5ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Kids&Us Manresa-Recoletas Salud San Pablo Burgos (18.00) y UCAM Murcia-Leyma Coruña (19.30) y Barça-Casademont Zaragoza (21.00).

- El británico Dalton Smith y el dominicano Alberto Puello pelean por el título mundial del peso superligero del CMB en el Utilita Arena de Sheffield (Reino Unido) a partir de las 20.00 GMT.

- Grandes Ligas. Los Cerveceros de Milwaukee reciben por segunda vez en el American Family Field a los Rays de Tampa Bay en el segundo partido de la Serie Mundial del béisbol de las Grandes Ligas.

- Empieza la Copa del Mundo con un gigante femenino en Soelden (Austria) (primera manga a las 8.00 GMT; la segunda, a las 11.00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 10ª jornada (FOTO)(-2 GMT): Rayo-Elche (14:00), Racing-Espanyol (16.15), Valencia-Villarreal (18:30) y Atlético de Madrid-Deportivo (21:00).

. Previa del partido Barcelona-Real Madrid.

- Liga inglesa (jornada 8)(-2 GMT): Aston Villa-Manchester City (13:30), Arsenal-Everton (16:00), Coventry-Fulham (16:00) y Chelsea-Tottenham (18:30)

- Liga alemana (jornada 7)(-2 GMT): Dortmund-Eintracht (18:30).

- Liga italiana (jornada 8)(-2 GMT): Como-Sassuolo (15:00) y Nápoles-Roma (18:00).

- Liga francesa (-2 GMT). Lens-París FC (18.45 GMT)

- Liga portuguesa (-2 GMT). Gil Vicente-Oporto (21.30)

- LaLiga española pierde cada año hasta 500 millones de euros por causa de la piratería, un flagelo que afecta su capacidad de aportar mayores recursos al deporte de España, dijo en una entrevista con EFE en la ciudad paraguaya de Luque el director adjunto a la Presidencia de este torneo, Carlos del Campo. Por Ron González. (FOTO) (VÍDEO).

- Continúa la decimocuarta jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Banfield-Lanús, Talleres-Defensa y Justicia, San Lorenzo-Newells y Rosario Central-Huracán.

- Las Chivas de Guadalajara visitan al Monterrey, Toluca al León y Tigres UANL a los Pumas UNAM, en la decimocuarta jornada del Apertura del fútbol mexicano.

- La fase de cuartos de final de la Copa Libertadores femenina comienza este sábado con los partidos entre Corinthians (BRA) e Independiente del Valle (ECU) y el de Palmeiras (BRA) contra Independiente Santa Fe (COL). La instancia de la fase de los ocho mejores cerrará el domingo con dos partidos más.

- NFL Game París: New Orleans Saints-Pittsburgh Steelers, en el Stade de France, en Saint-Dennis París (12.30 GMT). Por Arturo Salgado Gudiño (FOTO).

- Campeonatos del Mundo, en Róterdam (Países Bajos) (hasta 25) (FOTO). Finales por aparatos en suelo, caballo con arcos y anillas en hombres; salto y asimétricas en mujeres

- DP World Tour. Genesis Championship, en el club Woo Jeong Hills de Cheonan, Corea del Sur (hasta 25).

- Entrenamientos libres, sesiones de clasificación y carrera esprint de MotoGP del Gran Premio Australia, 18ª cita de los Mundiales de velocidad, en el circuito Phillip Island. (FOTO)

- Campeonatos del Mundo, en Buenos Aires. Última jornada

- Torneos ATP 250 de Almaty, Marsella y Bruselas (hasta 25).

- Torneos WTA 500 de Nigbo (China) y Osaka (Japón) (hasta 25).

Redacción EFE Deportes