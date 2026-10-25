20-29. Los Atlanta Falcons ponen fin al invicto de San Francisco 49ers

Atlanta alcanzó el segundo puesto de la División Sur de la Conferencia Nacional (NFC) con tres juegos ganados y cuatro perdidos.

A pesar de la derrota, San Francisco permanece en la cima del Oeste de la NFC con balance de 6-1.

Michael Penix lució en los controles de los Falcons con 213 yardas por pase y 3 envíos de anotación. Con los 49ers, Brock Purdy pasó para 288 yardas; sufrió 2 intercepciones y fue capturado en 2 ocasiones.

Los 49ers tomaron ventaja en la primera mitad por 14-12 gracias a anotaciones por la vía terrestre de Kaelon Black y de Christian McCaffrey.

Atlanta se puso en el marcador con un 'touchdown' por recepción de Nick Muse y un gol de campo que conectó Nick Folk.

En la segunda mitad los Falcons se fueron arriba en el tercer cuarto 14-19 gracias a una recepción de Kyle Pitts y se alejaron hasta 14-26 con otro pase a la zona pintada que atrapó Drake London, luego de una serie de errores defensivos de los gambusinos.

San Francisco se acercó 20-26 en el periodo final vía una recepción de Kyle Juszczyk; Eddy Piñeiro falló el punto extra.

Atlanta selló la victoria con la intercepción de Kendal Daniels y el gol de campo de Nick Folk que dejó el marcador 20-29.

También este domingo los Minnesota Vikings conservaron su condición de invicto con su victoria 10-16 sobre los Indianapolis Colts.

Los Vikings, con marca de 7-0, siguen en la cima de la división Norte de la NFC; los Colts, con marca de 2-5,

En Baltimore, Joe Burrow destacó con 292 yardas y cuatro envíos de anotación en el triunfo 35-13 de los Cincinnati Bengals sobre los Baltimore Ravens.

Miami Dolphins obtuvo su primera victoria de la temporada al superar por 28-25 a los New York Jets, liderados por dos envíos a las diagonales de Malik Williams.

Los Cleveland Browns derrotaron 27-24 a los Tennessee Titans con dos anotaciones terrestres de Quinshon Judkins, quien corrió para 96 yardas.

Los Browns, con marca de 5-2 mantienen una cerrada lucha con los Pittsburgh Steelers, también con 5-2, por la cima del norte de la Conferencia Americana.

Los Steelers derrotaron más temprano 16-10 a los New Orleans Saints, en partido realizado en París.

También este día, los Tampa Bay Buccaneers apalearon 43-13 a los Carolina Panthers y, en partido que se decidió en tiempo extra, los New York Giants se impusieron 27-21 a los Houston Texans.