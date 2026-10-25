El brasileño Lucas Pinheiro empieza fuerte ganando el Gigante de Sölden

Pinheiro, por primera vez en su carrera, firmó con 52.40 el mejor tiempo al acabar la primera manga, un registro que aún mejoró en la segunda bajada hasta los 52.32, contabilizando un total de 1:44.72.

El principal candidato al triunfo, el suizo Marco Odermatt, fue cauteloso en la primera bajada (52.64) y en la segunda le tocó remontar (52.26), aunque la diferencia abierta por el brasileño de inicio le hizo imposible remontar hasta el primer puesto.

"Mi trabajo durante la pretemporada se ha centrado en convencerme de que puedo superar la temporada pasada", dijo Pinheiro en Eurosport tras firmar su mejor resultado en Sölden, dónde hasta el momento su mejor resultado era un cuarto puesto.

El podio, junto a Pinheiro, lo completaron los suizos Lucas Meillard, segundo a 0:48, y Marco Odermatt, tercero a 0:49.

Los dos españoles en la competición, Aleix Aubert y Aingeru Garay, no pasaron el corte tras la primera bajada al quedar en el puesto 32 y 53, respectivamente.