Lunes, 26 de octubre de 2026

Redacción Deportes. Las Golden State Valkyries y las Atlanta Dream se enfrentan este lunes en el quinto partido de las finales de la WNBA, con la serie empatada 2-2. El duelo por el anillo regresa al pabellón Valhalla de San Francisco tras la victoria de las californianas el pasado sábado (62-67) en el que la estrella Gabby Williams recuperó su mejor versión con 17 puntos.

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- Final de la WNBA. Quinto partido: Golden State Valkyries-Atlanta Dream (00.00 GMT del martes).

- NBA (-1 GMT): Brooklyn Nets-Indiana Pacers (23.00), Charlotte Hornets-Washington Wizards y Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves (00.00), Boston Celtics-Chicago Bulls y Miami Heat-Dallas Mavericks (00.30), Milwaukee Bucks-Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns (01.00), Houston Rockets-Atlanta Hawks (01.30), Utah Jazz-Memphis Grizzlies (02.00) y Denver Nuggets-Golden State Warriors (03.00).

- Tras dos emocionantes juegos en el American Family Field de Milwaukee, la Serie Mundial de traslada este lunes al Tropicana Field de San Petersburgo, casa de los Tampa Bay Rays, para consumar dos jornadas más de la serie al mejor de siete encuentros.

- Los Rays de Tampa Bay reciben en su casa del Tropicana Field, en San Petersburgo, a los Cerveceros de Milwaukee en el tercero juego de la Serie al mejor de siete encuentros (Desde las 00.00 GMT del martes). (FOTO)

- Gala de entrega de premios del Balón de Oro, en el Palladium Theatre de Londres (20.00 GMT. A las 18:30 GMT empieza la alfombra roja). (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 10ª jornada (FOTO): Sevilla-Osasuna (20:00 GMT).

- Francia. 8ª jornada (FOTO): PSG-Lyon (19:30 GMT).

- Portugal. 9ª jornada: Santa Clara-Benfica (18.45 GMT).

- Major de Premier Padel, en Kuwait (hasta 31).

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

Redacción EFE Deportes