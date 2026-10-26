Allegri, sancionado con dos partidos por "actitud agresiva", y el Nápoles recurre

"El Nápoles, tras solicitar acceso al expediente, comunica que presentará un recurso contra los dos partidos de sanción impuestos al entrenador Massimiliano Allegri", informó el club italiano en un comunicado tras conocerse que la Serie A suspendió con dos partidos al técnico, además de una multa de 10.000 euros.

Allegri fue expulsado en los últimos minutos del encuentro entre el Nápoles y el Roma, después de que Leonardo Balerdi anotara el gol del empate definitivo (3-3) en el minuto 89.

El técnico protestó por una posible falta previa sobre Sam Beukema, pero el árbitro Andrea Colombo, tras la revisión del VAR, confirmó la validez del tanto. Las airadas reclamaciones del entrenador napolitano le costaron la tarjeta roja.

La sanción al entrenador se impuso, según la liga, "por haber dirigido, en el minuto 45 de la segunda parte, una expresión injuriosa a los oficiales del partido y por haberles dirigido posteriormente, en los vestuarios, una expresión gravemente irrespetuosa, además de haber mantenido una actitud agresiva hacia un dirigente del equipo rival".

El técnico toscano se perderá los encuentros del próximo miércoles contra el Monza y el domingo ante el Juventus, ambos fuera de casa.

Tras el encuentro, Allegri cuestionó su expulsión y aseguró que no había dicho nada al árbitro: "El cuarto árbitro llamó al árbitro principal y consiguió que me expulsaran, pero no dije absolutamente nada", dijo.