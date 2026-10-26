Badosa avanza a octavos en Guangzhou al derrotar a la estadounidense Lee

Badosa, de 28 años y 61 del mundo, ganó con comodidad el primer set, aunque en el saque inaugural, tuvo que remontar un punto de ruptura a favor de Lee, de 24 años y 156 del mundo.

Tras anotarse el juego la española, en el siguiente rompió por primera vez el servicio de su rival, lo que le permitió encarrilar la primera manga, que solventó con 6-1.

En el segundo set, las cosas estuvieron más igualadas, aunque Badosa también empezó arrebatando pronto el servicio para ponerse con 3-1.

Lee contraatacó para ponerse 3-4, pero la tenista catalana no se resintió y volvió a desequilibrar el marcador al romper por segunda vez el servicio y ponerse por delante con 5-4.

Su próxima rival será Sinja Kraus, 77 del mundo y 24 años, quien derrotó a la húngara Panna Udvardy por 6-4 y 6-2.

Badosa y Kraus solo se han enfrentado una vez, en marzo de este año en Austin (Estados Unidos), con victoria para la española por 7-5 y 6-1.