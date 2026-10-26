Cobolli, Musetti, Darderi, Bolelli y Vavassori, el equipo italiano para la Final a 8

Ante la ausencia por lesión de Jannik Sinner, que no regresará a las pistas hasta 2027, el combinado transalpino, que defiende título tras vencer las tres ediciones anteriores, la última en la final contra España, estará liderado por Cobolli, finalista de Roland Garros este año y pieza clave el año pasado en la Copa Davis.

El tenista, florentino por nacimiento, pero romano de adopción, ganó sus tres partidos en la pasada edición ante Filip Misolic (Austria), Zizou Bergs (Bélgica) y Jaume Munar (España), y esta temporada, además de segundo en el Grand Slam de París, ganó el Abierto Mexicano de Acapulco (ATP 500) e ingresó en el top diez por primera vez en su carrera.

Musetti también entró en la lista tras un inicio irregular marcado por las lesiones y derrotas, de las que pudo resarcirse ayer tras ganar un título cuatro años después al imponerse en la final del torneo de Lyon al estadounidense Taylor Fritz.

Por su parte, Luciano Darderi, una de las sorpresas transalpinas este año, recibió su primera convocatoria con la selección nacional.

El equipo lo completan la mítica pareja de dobles Simone Bolelli y Andrea Vavassori, que supondrá la última participación de ambos juntos después de anunciar que ponen fin a su asociación deportiva.

De esta forma, Matteo Berrettini, uno de los grandes protagonistas en la edición del año pasado y que siempre aportó una contribución importante cuando representó a Italia, se queda fuera del equipo.

Volandri seleccionó a los tenistas italianos disponibles en individuales mejor situados en el 'ranking': Cobolli (6), Darderi (23) y Musetti (26), por lo que dejó fuera a Matteo Arnaldi (36) y Matteo Berrettini (48).

Italia abre la competición como anfitriona y vigente campeona el próximo 25 de noviembre contra Corea del Sur en cuartos de final; en semifinales, espera el ganador entre República Checa y Cánada.

En el otro lado del cuadro, Gran Bretaña se mide con Alemania y Austria con España en cuartos de final.

El combinado español, uno de los favoritos para conquistar la 'ensaladera', estará integrado por Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Alejandro Davidovich, Marcel Granollers y Pedro Martínez.

Las convocatorias pueden cambiar hasta un día antes del inicio de las Finales.