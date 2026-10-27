1-3. Nico Paz vuelve a decidir

El encuentro comenzó con un tanto anulado al Como en el minuto 5, cuando 'Tasos' Douvikas, goleador nato del equipo que renovó ayer hasta 2031, marcó tras un pase de Lucas da Cunha, aunque el delantero griego se encontraba en fuera de juego.

El Torino respondió con una ocasión de Rafik Belghali, que se deshizo del español Jacobo Ramón dentro del área y obligó a intervenir al español Robert Sánchez con una gran parada.

Fue el primer aviso del 'Toro', con Giovanni 'Cholito' Simeone, hijo de Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, al ataque junto a Che Adams, quien abrió el marcador para su equipo en el minuto 24.

Fitz-Jim robó el balón a Ramón y asistió a Adams, que desde cerca batió a Sánchez para abrir el marcador. Poco después, estuvo cerca de ampliar la ventaja pero el guardameta español volvió a evitar el gol.

Tras el descanso, el Como mantuvo la iniciativa y encontró en los cambios un impulso. Maxence Caqueret estrelló un disparo en el larguero en el minuto 54 y, tres minutos después, Martin Baturina también entró al campo para reforzar el ataque visitante.

La insistencia del Como encontró premio en el minuto 81. Nico Paz, que volvió a jugar tras no disputar ni un minuto por rotación en la pasada jornada, puso un balón preciso al segundo palo y Jacobo Ramón, de cabeza estableció el empate.

El defensa español enmendó así el error que había propiciado el tanto de Adams.

El argentino volvió a aparecer seis minutos después. Yan Couto llegó por la banda derecha y puso un centro al área, Nico Paz se anticipó para cabecear a la red y completar la remontada en el 87. Ya en el tiempo añadido, un error de Nikola Vlasic permitió a Baturina quedarse solo ante Paleari y marcar el definitivo 1-3.

El Como confirmó su buen momento impulsado una vez más por Nico Paz, decisivo, para no variar, en el conjunto 'lariani'.