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Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 09:55

Kaitlin Quevedo se mete en cuartos en Cantón y se medirá contra la suiza Teichmann

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Redacción deportes, 29 oct (EFE).- La tenista española Kaitlin Quevedo se metió este jueves en los cuartos de final del torneo de Cantón (China), de categoría WTA 250, tras derrotar a la húngara Anna Bondar por 7-5 y 6-3, y pugnará por un puesto en semifinales ante la suiza Jil Teichmann, con la que nunca se han enfrenado.

Por EFE
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Quevedo, 86 del mundo, no se acomplejó ante una rival como Bondar, mejor situada en el ránking, al ser la 76, y avanzó en su objetivo de lograr su segundo título de la WTA, después del que consiguió en San Paulo el pasado 21 de septiembre.

En el primer set, la igualdad fue la tónica dominante y ninguna cedió su saque hasta que la española se lo arrebató en el último juego para llevarse la manga por 7-5

El triunfo parcial dio alas a Quevedo, aunque también sufrió en el segundo set, que comenzó cediendo su servicio, lo que dio ventaja a la húngara con 3-2.

Pero la española reaccionó y enlazó dos rupturas de saque a su favor para dar la vuelta al marcador y cerrar el partido con 6-3.

En cuartos del torneo chino, sobre pista dura, se medirá con Teichmann, a priori, una rival más débil al ser la 168 de la clasificación mundial, quien venció por 4-6, 6-3 y 6-1 a la turca Zeynep Sonmez, 64 del mundo.

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