Agua Marina con buena performance en la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina

Agua Marina tuvo dos buenos resultados en los primeros días de competencia de la I Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina, que proseguirá este sábado y concluirá el domingo en la ciudad de Maldonado.

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La selección nacional paraguaya la componen también Angela Paola Fajardo Feliú, Susana Andrea Guillén Rodríguez, Alice Villalba Hahn y Pía Cecilia Fernández Torales.

La ciclista paraguaya arribó en el cuarto meritorio lugar en en la Etapa 1, este viernes, en la carrera entre Maldonado y Minas, con un recorrido de 85 kilómetros kilómetros.

La ganadora fue la argentina Maribel Aguirre (Raleigh) en 2:44′43″, escoltada por las uruguayas Florencia Revetria (2:44y Luciana Winants (Armonía Cycles) y Agua Marina Espínola. Susana Guillén arribó en el puesto 14°, Pía Fernández 31°, Alice Villalba 32° y Angela Fajardo 34°.

El evento tiene programado un Prólogo y tres Etapas.

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En el día inaugural, que fue el Prólogo, sobre el trayecto de 1,2 kilómetros del Circuito de Pista Maldonado, Espínola obtuvo el maillot de sprinter y llegó a la meta en la quinta posición, entre 66 ciclistas.

Este sábado se disputará la Etapa 2, una prueba contrarreloj individual que tendrá por escenario el Salto del Penitente, con un recorrido de 7,4 kilómetros, con arranque a las 10:00.

Finalmente, la Etapa 3 nuevamente será interciudades, cambiando el sentido de Minas a Maldonado, con un trazado mas largo, de unos 97,7 kilómetros.

El certamen internacional reúne a pedalistas de 7 clubes de Uruguay, además del Club Florianópolis, Sesi Ciclismo de Brasil, Team D’Amico CCN y Team Raleigh, ambos de Argentina.