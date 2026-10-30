ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Polideportivo
30 de octubre de 2026 - 20:23

Agua Marina con buena performance en la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina

Agua Marina Espínola Salinas, obtuvo dos puestos de mérito en la I Edición de la Vuelta Ciclista de Uruguay Femenino, que arrancó el jueves y culmina este domingo.
Agua Marina Espínola Salinas, obtuvo dos puestos de mérito en la I Edición de la Vuelta Ciclista de Uruguay Femenino, que arrancó el jueves y culmina este domingo.

La ciclista Agua Marina Espínola del Team Paraguay obtuvo dos meritorios resultados en la Primera Edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina, que se realizará en cuatro jornadas. En el prólogo y sprinter, la pedaleadora guaraní se ubicó en el 5° y 4° puestos, respectivamente.

Por Guillermo Caballero, ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Agua Marina tuvo dos buenos resultados en los primeros días de competencia de la I Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina, que proseguirá este sábado y concluirá el domingo en la ciudad de Maldonado.

Lea más: Agua Marina Espínola Salinas

La selección nacional paraguaya la componen también Angela Paola Fajardo Feliú, Susana Andrea Guillén Rodríguez, Alice Villalba Hahn y Pía Cecilia Fernández Torales.

La ciclista paraguaya arribó en el cuarto meritorio lugar en en la Etapa 1, este viernes, en la carrera entre Maldonado y Minas, con un recorrido de 85 kilómetros kilómetros.

Agua Marina pedaleando por el circuito uruguayo, con buenos réditos en los dos primeros días de la competencia femenina.
Agua Marina pedaleando por el circuito uruguayo, con buenos réditos en los dos primeros días de la competencia femenina.

La ganadora fue la argentina Maribel Aguirre (Raleigh) en 2:44′43″, escoltada por las uruguayas Florencia Revetria (2:44y Luciana Winants (Armonía Cycles) y Agua Marina Espínola. Susana Guillén arribó en el puesto 14°, Pía Fernández 31°, Alice Villalba 32° y Angela Fajardo 34°.

El evento tiene programado un Prólogo y tres Etapas.

En el día inaugural, que fue el Prólogo, sobre el trayecto de 1,2 kilómetros del Circuito de Pista Maldonado, Espínola obtuvo el maillot de sprinter y llegó a la meta en la quinta posición, entre 66 ciclistas.

Este sábado se disputará la Etapa 2, una prueba contrarreloj individual que tendrá por escenario el Salto del Penitente, con un recorrido de 7,4 kilómetros, con arranque a las 10:00.

Finalmente, la Etapa 3 nuevamente será interciudades, cambiando el sentido de Minas a Maldonado, con un trazado mas largo, de unos 97,7 kilómetros.

El certamen internacional reúne a pedalistas de 7 clubes de Uruguay, además del Club Florianópolis, Sesi Ciclismo de Brasil, Team D’Amico CCN y Team Raleigh, ambos de Argentina.

Lo
más leído
del día

01
Política
Acuerdo que pretendía Zenaida Delgado la comprometía a pagar los préstamos de las funcionarias
Ver más
02
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
03
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
04
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
05
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más

Te puede interesar