Sportivo Luqueño es finalista del Mundial de fútbol playa

El Mundial de Clubes Campeones de fútbol playa, que se desarrolla en Turquía, tiene al represente paraguayo Sportivo Luqueño en la definición, con su victoria por 9-3 lograda este sábado contra el Falfala Kafr de Israel.
Breno Xavier (3), Mathías Luraschi (2), Thanger Alves, Milciades Medina, Valentín Benítez y Thiago Barrios anotaron los goles auriazules.
El rival del Sportivo en la final saldrá del cruce entre Amal Mogador de Marruecos y BSC Sunrise Kyiv de Ucrania, con favoritismo de los marroquíes.
La dotación auriazul
Jugadores
Eliot Mounoud (suizo)
Yoao Rolón (paraguayo)
Sixto Cantero (paraguayo)
Matías Martínez (paraguayo)
Thiago Barrios (paraguayo)
Matías Luraschi (paraguayo)
Néstor Medina (paraguayo)
Milciades Medina (paraguayo)
Jhovanny Benítez (paraguayo)
Valentín Benítez (paraguayo)
Breno Xavier (brasileño)
Rodrigo Soares (brasileño)
Thanger Alves (brasileño)
Coordinador
Daniel Ferreira
Entrenador
Fabricio Santos
Auxiliar técnico
Carlos Borja
Médico
Gustavo Franco
Delegado
Pedro Cantero