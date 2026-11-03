Dani Moreno en gravel y Anna Ramírez primeros líderes en Patagonia

Oriol Colomé completó la actuación del equipo KH7 con la tercera posición en bicicleta de montaña, tras el local "Pipo" Rodríguez, ganador de la etapa, y el argentino Germán Dorhmann.

La segunda edición de la prueba chilena arrancó con una etapa en línea entre Villa Cerro Castillo y Puerto Sánchez, en la Región de Aysén, trayecto condicionado por la neutralización de los primeros 36 kilómetros debido a unas obras en la Carretera Austral.

A partir de la primera estación de hidratación, los participantes afrontaron un recorrido que combinaba pistas rápidas, sectores boscosos y una subida final con vistas a la bahía. El frío y la lluvia añadieron dificultad a este primer contacto con una carrera de cuatro etapas.

Dani Moreno hizo historia al convertirse en el primer ganador de etapa en la modalidad de gravel de una prueba Titan World Series, firmado el triunfo con un tiempo de 2:52’11.

El ciclista del KH-7 aventajó en 5.15 minutos segundos al chileno Manuel Gálvez. El argentino José Marimon completó el podio, apenas dos segundos después de Gálvez. Moreno consigue así una primera ventaja en la clasificación y abre su participación en la Patagonia con una victoria.

"Hemos ido por un recorrido muy bonito con una última subida espectacular. EL último kilómetro iba ya con las fuerzas justas. Hemos salido rápido y he hecho la mayoría del recorrido solo, con lo que se ha hecho dura. Poder hacer primero ha sido muy bueno, ya que yo soy de los que van de menos a más. Este lugar es un espectáculo, un lugar soñado", señaló Dani Moreno en meta.

Anna Ramírez completó el doblete del KH-7 al imponerse en la categoría femenina de mountain bike con un tiempo en meta de 3h.43.39. La catalana superó una jornada con un tramo específico para las bicicletas de montaña donde los participantes abandonaronb las pistas más rápidas para adentrarse en un sector de hierba junto a un arroyo, camino de Bahía Murta.

Un terreno más técnico antes de reencontrarse con el recorrido de gravel para afrontar la principal subida y el descenso hacia Puerto Sánchez.

"El recorrido es espectacular, pero súper duro, y largo también. Muy largo. Vas pasando kilómetros y kilómetros sin pueblos, sin gente, solo naturaleza, montañas… Es espectacular. Destacaría la posibilidad de venir a disfrutarla y poder ver todos esos paisajes que no tenemos en Europa", dijo Anna Ramírez.

En la competición masculina de BTT la victoria fue para el chileno José Luis «Pipo» Rodríguez, natural de la Patagonia, quien completó la etapa en 3h:05.09. Su duelo con el argentino Germán Dorhmann se resolvió al esprint por solo 3 segundos. Colomé queda a 7.13 minutos del primer líder, pero quedan tres jornadas por delante y sectores más técnicos que le benefician y así poder recuperar terreno.

Por delante quedan tres etapas con perfiles distintos. Este miércoles la segunda, con salida y llegada en Cerro Castillo, propone 75 kilómetros en MTB y 78 en gravel, con cerca de 1.500 metros de desnivel positivo.