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Polideportivo
03 de noviembre de 2026 - 08:40

Daniel Saborio da a México su primera medalla de la historia en natación

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Redacción deportes, 3 nov (EFE).- Daniel Saborío se ha convertido este martes en el primer nadador de México que logra una medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud, al colgarse el bronce en la prueba de 400 metros libres de Dakar 2026.

Por EFE
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Saborío, que rebajó su mejor marca personal con un tiempo de 3:52.72, tan solo fue superado por el saudí Rami Bilal Alrahmouni (3:47.86) y el ruso Bogdan Toropkin (3:50.46).

Este bronce de Saborío, que había sido quinto en los 100 libre y que fue el abanderado de su país en la Ceremonia de Inauguración, es la primera medalla de la delegación mexicana en los Juegos de Dakar.

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