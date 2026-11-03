Daniel Saborio da a México su primera medalla de la historia en natación

Saborío, que rebajó su mejor marca personal con un tiempo de 3:52.72, tan solo fue superado por el saudí Rami Bilal Alrahmouni (3:47.86) y el ruso Bogdan Toropkin (3:50.46).

Este bronce de Saborío, que había sido quinto en los 100 libre y que fue el abanderado de su país en la Ceremonia de Inauguración, es la primera medalla de la delegación mexicana en los Juegos de Dakar.