El brasileño Rafael Câmara afronta "con tranquilidad" su debut en la Fórmula 1

El piloto de la escudería Haas destacó su intención de aprender y adaptarse al monoplaza y al circuito de Interlagos, en el que será la primera vez que corra, según declaró durante un encuentro con periodistas este jueves, a un día de los entrenamientos libres para el vigésimo GP de la temporada.

Tras la destitución de Sebastian Ocon por parte de Haas durante el Gran Premio de México y su sustitución temporal por parte del japonés Ryo Hirakawa, Câmara fue designado para ocupar la parrilla en Brasil junto al británico Oliver Bearman.

El brasileño se proclamó campeón mundial de Fórmula 3 con el equipo Trident y disputa la F2 este año en las filas de Invicta Racing, por lo que al ser preguntado sobre la posibilidad de compatibilizar ambas competiciones contestó que su prioridad es la máxima categoría, pero que "todavía hay muchas cosas por discutir".

"Evidentemente, no he podido hacer la preparación que normalmente haría para un fin de semana de carreras, pero hasta ahora todo está siendo bastante tranquilo", manifestó el piloto.

A su lado durante una rueda de prensa se encontraba Gabriel Bartoleto, al que conoce desde que eran niños y comenzaban a pilotar en karting, por lo que manifestó que "es bonito volver a competir en la misma categoría, especialmente en Fórmula 1".

Sobre la casualidad de debutar precisamente en Brasil, Câmara comentó que "es algo muy especial" y que intentará dar lo mejor de sí mismo para ofrecer un gran fin de semana a todos los aficionados brasileños.