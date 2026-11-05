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Polideportivo
05 de noviembre de 2026 - 12:40

Medallistas olímpicas, favoritas en la Copa Mundial de aguas abiertas de Cancún

Imagen sin descripción

Cancún (México), 5 nov (EFE).- La australiana Moesha Johnson y la italiana Ginevra Taddeucci, medallistas olímpicas, serán dos de las favoritas para reinar en la Copa Mundial de Aguas Abiertas, son sede en Playa Langosta, una de las pocas de Cancún libres de sargazo.

Por EFE
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Johnson, subcampeona en París 2024, lidera el ránking mundial, con Taddeucci detrás, seguidas de cerca por la japonesa Ichika Kajimoto, quien también estará entre las candidatas a ganar la competición de 10 kilómetros.

Apreciadas por años por su transparencia, las playas de Cancún han caído en la preferencia de los turistas por la presencia de kilómetros de algas; sin embargo playa Langosta es de las más limpias.

En sus aguas se espera una gran rivalidad también en el concurso de hombres en el que el alemán Oliver Klemet y el húngaro Dávid Betlehem, medallistas olímpicos, serán las figuras a seguir.

Hace dos años, Europa reinó en los Juegos Olímpicos de París; ahora, a mitad del ciclo hacia los Juegos de Los Angeles 2028, figuras de Asia, Norteamérica y América latina han tomado protagonismo y es probable que algunas de ellas brillen en Cancún.

La española María de Valdés, cuarta en la Copa Mundial de Somabay, el pasado mes de marzo, será una de las principales cartas de Hispanoamérica. Entre los hombres destaca el mexicano Paulo Strehlke, medallista de los Juegos Panamericanos.

Esta competencia marcará el regreso de México a este circuito tras más de una década, esta fecha abre la temporada 2026-2027 de World Aquatics, el organismo rector de los deportes acuáticos a nivel internacional.

La Copa del Mundo tendrá su primera parada en Cancún y se reanudará el 19 y 20 de marzo en Somabay, Egipto; para seguir el 23 y 24 de abril en una sede aún por definir.

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