ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
13º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.130
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 09:45

Bouza, seleccionador español: "estos partidos sirven para afinar la lista para el Mundial"

Imagen sin descripción

Madrid, 6 nov (EFE).- El seleccionador español de rugby, el argentino Pablo Bouza, manifestó este viernes en Madrid que la serie de partidos que su equipo inicia mañana ante Uruguay, sirve para afinar la lista del Mundial de 2027 en Australia, el segundo que Los Leones jugarán en su historia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

España y Uruguay se enfrentan el sábado en el Campo Central de la Universidad Complutense de Madrid en la cuarta jornada de la Liga de Naciones que World Rugby ha organizado para, entre otros motivos, preparar la Copa del Mundo, que se disputará en otoño de 2027.

Al encuentro con Los Teros -como se conoce a los sudamericanos- sucederán los de Chile, el 14 de noviembre, en Leganés (Madrid) y el de Samoa, en el estadio Ciudad de Málaga, el próximo 21.

En una rueda de prensa previa al choque de mañana, Bouza y el capitán, Jon Zabala, destacaron el nivel de los uruguayos sobre todo en su delantera y explicaron que tanto uruguayos como chilenos llevan a cabo un rugby más parecido entre ellos que el de Samoa que es similar al de Fiyi, uno de los rivales de España en el Mundial de Australia.

El técnico argentino señaló que el año pasado barajaron hasta 45 jugadores y tuvieron contacto con 15 clubes para que cedieran a miembros de sus plantillas.

En ese sentido, Bouza se mostró contento con la colaboración de los clubes galos que en otros momentos ha sido polémica de jugadores seleccionables que militan en las ligas francesas.

Añadió que, a un año vista del Mundial 2027, el objetivo en Australia es claro: "superar la primera fase", ante Fiyi, Argentina y Canadá.

España acudirá por segunda vez en su historia a una Copa del Mundo de Rugby. La primera y última vez fue la de Gales en 1999, donde no ganó ningún encuentro y, por lo tanto, no se clasificó para las eliminatorias.

Bouza subrayó la dureza de que serán tres partidos en doce días y que el de Canadá, el ultimo de la fase de grupos y ante el quince a priori más accesible, será "muy importante".

"Hay que pensar en la visión a largo plazo, en el Mundial, pero también en Uruguay, Chile y Samoa", dijo.

Por su parte, Jon Zabala se refirió al estado del césped del Central de la Complutense: "no está muy allá, pero es igual para todos". "Cuanto antes nos adaptemos, mejor para todos", aseveró.

El primera línea explicó que capitanea un "equipo joven", que no puede "dar su brazo a torcer" en ningún encuentro y prefirió centrarse en esta serie de la Copa de las Naciones, en la que España es tercera del Grupo B y Uruguay quinta del A, que en el Mundial 2027, EFE

Lo
más leído
del día

01
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
02
Política
Enrique Riera renuncia al Ministerio del Interior y vuelve al Senado
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: qué pasará con los depósitos, préstamos, tarjetas de crédito y clientes sin otra cuenta bancaria
Ver más
05
Policiales
Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar