Bouza, seleccionador español: "estos partidos sirven para afinar la lista para el Mundial"

España y Uruguay se enfrentan el sábado en el Campo Central de la Universidad Complutense de Madrid en la cuarta jornada de la Liga de Naciones que World Rugby ha organizado para, entre otros motivos, preparar la Copa del Mundo, que se disputará en otoño de 2027.

Al encuentro con Los Teros -como se conoce a los sudamericanos- sucederán los de Chile, el 14 de noviembre, en Leganés (Madrid) y el de Samoa, en el estadio Ciudad de Málaga, el próximo 21.

En una rueda de prensa previa al choque de mañana, Bouza y el capitán, Jon Zabala, destacaron el nivel de los uruguayos sobre todo en su delantera y explicaron que tanto uruguayos como chilenos llevan a cabo un rugby más parecido entre ellos que el de Samoa que es similar al de Fiyi, uno de los rivales de España en el Mundial de Australia.

El técnico argentino señaló que el año pasado barajaron hasta 45 jugadores y tuvieron contacto con 15 clubes para que cedieran a miembros de sus plantillas.

En ese sentido, Bouza se mostró contento con la colaboración de los clubes galos que en otros momentos ha sido polémica de jugadores seleccionables que militan en las ligas francesas.

Añadió que, a un año vista del Mundial 2027, el objetivo en Australia es claro: "superar la primera fase", ante Fiyi, Argentina y Canadá.

España acudirá por segunda vez en su historia a una Copa del Mundo de Rugby. La primera y última vez fue la de Gales en 1999, donde no ganó ningún encuentro y, por lo tanto, no se clasificó para las eliminatorias.

Bouza subrayó la dureza de que serán tres partidos en doce días y que el de Canadá, el ultimo de la fase de grupos y ante el quince a priori más accesible, será "muy importante".

"Hay que pensar en la visión a largo plazo, en el Mundial, pero también en Uruguay, Chile y Samoa", dijo.

Por su parte, Jon Zabala se refirió al estado del césped del Central de la Complutense: "no está muy allá, pero es igual para todos". "Cuanto antes nos adaptemos, mejor para todos", aseveró.

El primera línea explicó que capitanea un "equipo joven", que no puede "dar su brazo a torcer" en ningún encuentro y prefirió centrarse en esta serie de la Copa de las Naciones, en la que España es tercera del Grupo B y Uruguay quinta del A, que en el Mundial 2027, EFE